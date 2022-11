AMD - Den Bären ein Schnippchen geschlagen

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 72,370 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie bildete nach dem Tief vom 13. Oktober 2022 bei 54,57 USD eine bärischen Flagge aus. Am Dienstag letzter Woche prallte die Aktie an der oberen Begrenzung dieser Flagge nach unten ab.

Ein sehr schwacher Mittwoch wurde aber am Donnerstag umso stärker gekontert. Die Aktie riss ein Aufwärtsgap zwischen 63,05 USD und 63,62 USD, nachdem sie am Mittwoch bei 59,92 USD geschlossen hatte. Anschließend brach sie aus der bärischen Flagge nach oben aus. Am Freitag überwand sie mit einer weiteren langen weißen Kerze das log. 38,25 Retracement der Abwärtsbewegung ab 04. August bei 69,96 USD und drang in die Widerstandszone zwischen 72,50 USD und 73,90 USD ein.

Wo bieten sich Chancen an?

Nach diesen zwei sehr starken Tagen in der AMD-Aktie scheint ein direktes Hinterherspringen wenig ratsam. Denn kurzfristigen kann es zu einer Konsolidierung zurück an den EMA 50 bei aktuell 67,60 USD kommen. Anschließend könnte die Erholung ab weitergehen. Ein Anstieg gen 81,58 USD oder sogar 83,46 USD wäre dann möglich.

Ein Rückfall unter das Gap vom Donnerstag, also unter 63,05 USD wäre aber ein klarer Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 54,57 USD oder sogar 48,50 USD und damit auf das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 gerechnet werden.

Fazit: Die AMD-Aktie hat noch weiteres Aufwärtspotenzial. Allerdings ist die Gefahr eines kleinen Rücksetzers nach den starken Gewinnen der letzten beiden Handelstage hoch.

Zusätzlich lesenswert:

ENERGIEKONTOR – Die Energiewende ist gefährdet!

ADESSO – Gewinn legt im dritten Quartal wieder zu

AMD-Aktie

Trading Masters macht Dich zum Börsenversteher!

Lernen, traden, gewinnen: Deutschlands größtes edukatives Börsenspiel „Trading Masters“ startet mit einem noch nie da gewesenen Konzept in eine neue Runde – und zum ersten Mal können die Teilnehmer im Börsenspiel auch Kryptowährungen handeln! Neben exklusiven Schulungen mit renommierten Finanzexperten warten natürlich auch viele Preise im Gesamtwert von über 60.000 Euro auf Dich.

Jetzt kostenlos anmelden und viele Vorteile sichern!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)