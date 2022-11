IRW-News: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy informiert über aktuelle Betriebssituation im Gasfeld SASB

IRW-PRESS: Trillion Energy International Inc.: Trillion Energy informiert über aktuelle Betriebssituation im Gasfeld SASB

Parallel zum Start des Verkaufs von Gas aus dem Bohrloch South Akcakoca wird die Bohrung Akcakoca-3 für Perforationen vorbereitet

14. November 2022 - Vancouver, British Columbia - Trillion Energy International Inc. (Trillion oder das Unternehmen) (CSE: TCF) (OTCQB: TRLEF) (Frankfurt: Z62) freut sich bekannt zu geben, dass der Verkauf von Gas aus der ersten neuen Bohrung (South Akcakoca) begonnen hat. Bohrloch Akcakoca-3 wurde mittlerweile gesäubert und die alte Verkabelung entfernt; es ist nun für die noch in dieser Woche geplante Neuperforation bereit.

Die Operation zum Abfischen von Altbestand aus dem Bohrloch Akcakoca-3 wurde mittlerweile erfolgreich abgeschlossen. Nach fünf Tagen hatte unsere Mannschaft mehr als 600 Kilogramm verlorengegangene Kabel herausgefischt, den alten Packer (Ringraumdichtung) herausgefräst und das Bohrloch gesäubert. Das gesamte verlorengegangene Kabelmaterial oberhalb des Packers wurde herausgeholt und der alte Packer wurde unter den tiefstliegenden Perforationsabschnitt hinuntergedrückt.

Bilder von der aus der Bohrung Akcakoca-3 gefischten Beute sind auf unserem Twitter- und LinkedIn-Feed (@trillionenergy) zu sehen und werden auch in unseren wöchentlichen Newsletter aufgenommen, für den sich die Nutzer auf unserer Webseite www.trillionenergy.com anmelden können.

Die Bohrung Akcakoca-3 ist nun für eine neue Perforation bereit, einschließlich der verbliebenen gasführenden Zonen mit insgesamt rund 34 Metern Ertragszone. Die Perforationen werden voraussichtlich gegen Ende der Woche fertiggestellt, und kurz danach kann schon mit der Förderung begonnen werden.

Der Verkauf von Erdgas aus der Bohrung South Akcakoca-2 ist bereits gestartet. Diese Bohrung wurde von 4. bis 10. November für eine anfängliche Förderrate von durchschnittlich rund 3,0 MMCF pro Tag ausgelegt. Das Unternehmen überwacht die Fördercharakteristik der Bohrung und plant, die Förderraten im Laufe der Zeit allmählich zu steigern.

Arthur Halleran meint dazu:

Wir sind sehr zufrieden, dass wir gemeinsam mit unserem Partner TPAO schon früher als geplant mit dem Verkauf von Gas aus der Bohrung South Akcakoca-2 starten konnten. Während der Tests wurde kein Gas an die Atmosphäre abgegeben, da der Gasstrom innerhalb des Förderrohrsystems gehalten werden konnte. Das Abfischen von Altbestand aus dem Bohrloch Akcakoca-3 konnte nicht eher erfolgen, da für die mechanischen Herausforderungen der Bohrer Uranus benötigt wurde. Wir hoffen, noch diese Woche die Perforation abschließen und das Bohrloch wieder in Produktion bringen zu können.

Über das Unternehmen

Trillion Energy richtet sein Hauptaugenmerk auf die Erdgasproduktion für den europäischen und türkischen Markt durch seine 49%ige Beteiligung am Erdgasfeld SASB, einer der ersten und größten Erdgasförderungen im Schwarzen Meer. Außerdem fördern wir Öl aus dem Ölfeld Cendere, an dem wir zu 19,6 % beteiligt sind (ausgenommen drei Bohrungen, bei denen die Beteiligung bei 9,8 % liegt). In Bulgarien besitzen wir 100 % eines aussichtsreichen unkonventionellen Erdgasvorkommens, des Blocks Vranino 1-11. Weitere Informationen finden Sie unter www.sedar.com und auf unserer Website.

Kontakt

Art Halleran: 1-250-996-4211

Firmenbüro: +1-778-819-1585

E-Mail: info@trillionenergy.com

Website: www.trillionenergy.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen bezüglich der Fähigkeit des Unternehmens, die behördliche Genehmigung für die Ernennung von Führungskräften und Direktoren zu erhalten. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Informationen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Trillion verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Dementsprechend können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unvorhergesehene Herausforderungen der Wertpapieraufsichtsbehörden, COVID, Öl- und Gaspreisschwankungen, betriebliche und geologische Risiken, die Fähigkeit des Unternehmens, die für die Erschließung erforderlichen Mittel aufzubringen, das Ergebnis von Geschäftsverhandlungen, Änderungen der technischen oder betrieblichen Bedingungen, die Kosten der Gas- und Ölförderung, die so hoch sein können, dass die Förderung unwirtschaftlich und nicht rentabel ist, sowie andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in den Unterlagen des Unternehmens auf www.sedar.com, einschließlich des zuletzt eingereichten Jahresberichts auf Formblatt 20-F und der nachfolgenden Unterlagen für das erste Quartal 2022, erläutert werden. Eine vollständige Zusammenfassung unserer Öl- und Gasreserven für die Türkei finden Sie in unseren Formularen F-1,2,3 51-101, die auf www.sedar.com eingereicht wurden, oder fordern Sie eine Kopie unseres Reservenberichts zum 31. Dezember 2021 und unseres Prospektiven Ressourcenberichts zum 31. Oktober 2021 an.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68214

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68214&tr=1

