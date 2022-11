DAX: Klar überlauft

Die US-Notenbank Fed wird weiterhin an ihrer entschlossenen Zinspolitik festhalten und versucht verbal die Erwartungen der Märkte zu dämpfen. Angesichts der weiter fortschreitenden Rallye scheint diese Rechnung nicht aufzugehen, Käufer drehen ihr eigenes Ding und drücken den DAX täglich auf frische Hochs.

Bis die Kerninflation nicht spürbar abgenommen hat, bleibt die Fed bei ihrem bisherigen Kurs. Allerdings wachsen die Hoffnungen unter Marktteilnehmern, dass im Dezember der nächste Zinsschritt nur 50 Basispunkte betragen wird, statt wie bisher befürchtet 75 Basispunkte. Das befeuerte zuletzt die steile Kursrallye seit Ende September, allerdings sind zahlreiche Barometer technisch bereits stark überkauft.

Daher sollten sich Anleger auch sehr bald mit einem Rückzug der Käufer auseinandersetzen, dies könnte unterhalb von 14.145 Punkten zu einer Konsolidierung zurück auf 13.947 Punkte führen, darunter in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 13.585 Zählern. Auf der Oberseite wird die Luft nämlich merklich dünner, wenn man die zahlreichen Widerstände verlaufend in diesem Bereich bedenkt.

Wichtige Wirtschaftsdaten wurden bereits in der Nacht zu Dienstag mit Zahlen zu Chinas Anlageinvestitionen, Industrieproduktion, Einzelhandelsumsätzen und der Arbeitslosenquote aus Oktober gemeldet. Japan hat mit Zahlen zur Industrieproduktion per September (endgültig) nachgelegt. Deutschlands Großhandelspreise per Oktober stehen in wenigen Minuten auf der Agenda, Frankreich zieht mit Verbraucherpreisen aus Oktober (endgültig) um 8:45 Uhr nach. Um 10:00 Uhr wird der IEA-Monatsbericht zum Ölmarkt erwartet, bevor es eine Stunde später mit dem europaweiten Handelsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) weitergeht.

Die ZEW-Konjunkturerwartungen per November stehen ebenfalls um 11:00 Uhr auf der Agenda, zeitgleich wird das europaweite Pendant gemeldet. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Erzeugerpreisen aus Oktober sowie dem Empire State Manufracturing Index per November dazu. Um 14:55 Uhr werden noch Redbook-Einzelhandelsumsätze aus der Vorwoche gemeldet.