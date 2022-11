EQS-News: SFC Energy AG mit anhaltendem Wachstum im Neun-Monatszeitraum 2022 – Dynamische Nachfrage nach Brennstoffzellen liefert Rekordquartal – Prognose am oberen Ende der Bandbreite konkretisiert

EQS-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

SFC Energy AG mit anhaltendem Wachstum im Neun-Monatszeitraum 2022 – Dynamische Nachfrage nach Brennstoffzellen liefert Rekordquartal – Prognose am oberen Ende der Bandbreite konkretisiert



15.11.2022 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SFC Energy AG mit anhaltendem Wachstum im Neun-Monatszeitraum 2022 – Dynamische Nachfrage nach Brennstoffzellen liefert Rekordquartal – Prognose am oberen Ende der Bandbreite konkretisiert Konzernumsatz wächst um 37,2 % auf TEUR 63.776 (9M/2021: TEUR 46.476)

EBITDA bereinigt mit +27,2 % auf TEUR 7.366 (9M/2021: TEUR 5.789)

(9M/2021: TEUR 5.789) Starkes Wachstum des Segments Clean Energy um 45,0 % auf TEUR 43.918 (9M/2021: TEUR 30.280)

Weiterhin hohe Auftragsdynamik – Auftragseingang bei TEUR 88.290 (9M/2021: TEUR 59.940)

Q3/2022 ist bestes drittes Quartal der Unternehmensgeschichte

Nordamerika- und Industrie-Geschäft als Treiber für Umsatzschub

Prognose 2022 auf Basis der erfreulichen Geschäftsentwicklung am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite konkretisiert Brunnthal/München, Deutschland, 15. November 2022 – Die SFC Energy AG („SFC“, F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, veröffentlicht heute ihren Neun-Monatsbericht 2022. Vorstandsbericht Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: „Wir liegen bei der Geschäftsentwicklung am oberen Ende unserer Erwartungen und konnten den Umsatz im Neun-Monatszeitraum um deutliche 37,2 % steigern. Das starke Wachstum im dritten Quartal 2022, in dem wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 % zulegen konnten, hat das Gesamtwachstum im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen weiter beschleunigt. Rückblickend erzielte SFC Energy das beste dritte Quartal seiner Unternehmensgeschichte. Die erfreuliche Entwicklung ist Ausdruck für die weiter steigende Nachfrage nach unseren Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen als saubere, effiziente und verlässliche Energieerzeugungstechnologie sowie nach unseren hocheffizienten Power-Management-Lösungen. Wir konnten im aktuellen Vergleichsquartal die Erlöse bei Clean Energy um 58 % (9M/2022: +45 %) und bei Clean Power Management sogar um 89 % (9M/2022: +22 %) steigern. Letzteres u. a. aufgrund eines von COVID-19 und Herausforderungen bei Lieferketten geprägten dritten Quartals 2021. Besonders erfreulich entwickelte sich das Nordamerikageschäft, wo sich der Umsatz mit +121 % im dritten Quartal mehr als verdoppelt hat (9M/2022: +63 %). Auch das Europageschäft bleibt mit einer Zunahme von 27 % im dritten Quartal 2022 auf starkem Wachstumskurs. Während insgesamt die industriellen Anwendungen zulegten, blieben die Bereiche Öffentliche Sicherheit und Endkundenmärkte sowohl im dritten Quartal wie auch im Neun-Monatszeitraum hinter den Erwartungen, weshalb das erzielte Wachstum noch höher zu werten ist. Unsere langfristige Motivation speist sich aus der Vision, einen messbaren Beitrag zum globalen Race-to-Zero und zur Klimaneutralität für künftige Generationen beizusteuern. Diese teilen wir ebenso mit unseren Kunden, die auf unsere umweltfreundlichen und effizienten Brennstoffzellen setzen. So konnten wir uns im August Folgeaufträge unseres langjährigen Partners Oneberry Technologies aus Singapur für EFOY Brennstoffzellen sichern. Das erneute Vertrauen von Oneberry zeigt die Kundenzufriedenheit mit unseren Brennstoffzellenlösungen. Insgesamt spüren wir eine dynamische Nachfrage bei der Vernetzung von nachhaltig gewonnener Energie und IoT-Themen wie zum Beispiel einer zuverlässigen Überwachungstechnik. Nach wie vor richten wir unser Augenmerk auch auf die globale Lieferkettensituation. Im dritten Quartal verzeichneten wir Verschiebungen im Umsatz in Höhe von rund EUR 2,0 Mio. bis EUR 3,0 Mio., aufgrund von Lieferterminverzögerungen bei Leistungselektronik-Bauteilen. Durch den dauerhaft hohen Lagerbestand an kritischen Komponenten, wie auch durch ein weiterhin gezieltes Near- und Onshoring in der Beschaffung konnten wir stärkere negative Auswirkungen abfedern. Um in Zukunft noch besser und flexibler auf Lieferverzögerungen reagieren zu können, eröffnen wir am deutschen Standort Kirchheim bei München ein zentrales Logistiklager. Damit heben wir unsere Logistik- und Distributionsprozesse auf ein neues Level.“ Umsatzentwicklung SFC Energy erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 einen konsolidierten Umsatz von TEUR 63.776 (9M/2021: TEUR 46.476) und damit ein deutliches Plus von 37,2 % gegenüber der Vorjahresperiode. Diese erfreuliche Entwicklung ist sowohl auf ein äußerst starkes organisches Wachstum des Segmentumsatzes Clean Energy zurückzuführen, welcher im Vergleich zum Vorjahr um 45,0 % gesteigert werden konnte, als auch auf ein starkes Umsatzwachstum von 22,6 % im Segment Clean Power Management. Umsatz nach Segmenten (in TEUR) 9M/2022 9M/2021 Clean Energy 43.918 30.280 Clean Power Management 19.858 16.196 Gesamt 63.776 46.476 Segmententwicklung Clean Energy Das Segment Clean Energy erwirtschaftete im Neun-Monatszeitraum aufgrund der anhaltend starken Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen – insbesondere für industrielle Anwendungen – ein deutliches Umsatzwachstum von 45,0 % auf TEUR 43.918 gegenüber TEUR 30.280 in der Vorjahresperiode. Das Segment konnte seinen Umsatzanteil am Gesamtkonzern im Berichtszeitraum weiter auf 68,9 % (9M/2021: 65,2 %) ausbauen. Clean Power Management Nach einem herausfordernden Beschaffungsumfeld im ersten Halbjahr legte das Segment Clean Power Management im dritten Quartal 2022 deutlich zu. Das Segment erzielte im Neun-Monatszeitraum ein Umsatzwachstum von 22,6 % auf TEUR 19.858 (9M/2021: TEUR 16.195). Der Anteil des Segments am Konzernumsatz belief sich im Berichtszeitraum auf 31,1% (9M/2021: 34,8 %). Ergebnisentwicklung Im Zuge der dynamischen Geschäftsentwicklung setzte die SFC ihr erfolgreiches Geschäftsjahr fort und erzielte im Neun-Monatszeitraum erfreuliche operative Ergebnisse. Sowohl das überzeugende Gesamtumsatzwachstum wie auch der gestiegene Umsatzbeitrag des margenstärkeren Segments Clean Energy führten zu einem Anstieg des Konzernbruttoergebnisses um 36,7 % auf TEUR 23.368 (9M/2021: TEUR 17.090). Der Margenrückgang des Segments Clean Power Management konnte dadurch kompensiert werden. Die daraus resultierende Bruttoergebnismarge des Konzerns (Bruttoergebnis in Prozent der Umsatzerlöse) lag im Berichtszeitraum mit 36,6 % (9M/2021: 36,8 %) nahezu auf Vorjahresniveau. Für die beiden Segmente stellt sich das Bruttoergebnis vom Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wie folgt dar: Bruttoergebnis nach Segmenten

(in TEUR) 9M/2022 9M/2021 Clean Energy 18.505 12.820 Clean Power Management 4.863 4.270 Gesamt 23.368 17.090 Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA stieg im Neun-Monatszeitraum um 27,2 % auf TEUR 7.366 (9M/2021: TEUR 5.789). Die bereinigte EBITDA-Marge verzeichnete einen leichten Rückgang um 0,9 Prozentpunkte auf 11,5 % (9M/2021: 12,5 %). Das um Sondereffekte bereinigte EBIT erhöhte sich mit TEUR 3.737 (9M/2021: TEUR 2.692) gegenüber dem Vorjahr deutlich. Daraus resultiert eine bereinigte EBIT-Marge von 5,9 % (9M/2021: 5,8 %). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) des Konzerns erhöhte sich im Neun-Monatszeitraum signifikant auf TEUR 9.754 (9M/2021: TEUR -636). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des Konzerns verbesserte sich auf TEUR 6.126 (9M/2021: TEUR -3.733). Für den Neun-Monatszeitraum ergibt sich ein Konzernperiodengewinn von TEUR 5.254 gegenüber einem Konzernperiodenverlust von TEUR 4.367 in der Vorjahresperiode. Entsprechend belief sich das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS (unverwässert) auf EUR 0,35 (9M/2021: EUR -0,30). Die Auftragseingänge erhöhten sich im Berichtszeitraum auf TEUR 88.290 (9M/2021: TEUR 59.940) und ergaben einen Auftragsbestand zum 30. September 2022 von TEUR 55.398 (31. Dezember 2021: TEUR 30.551). Insgesamt beschleunigt sich durch die geopolitischen Verwerfungen der Bedarf an Alternativtechnologien bei der konventionellen Stromerzeugung auf fossiler Basis, wodurch SFC auch im aktuellen vierten Quartal anhaltend hohe Auftragseingänge verzeichnet. Solide Bilanz Das Eigenkapital erhöhte sich im Berichtszeitraum im Wesentlichen durch die im dritten Quartal 2022 durchgeführte Kapitalerhöhung um TEUR 57.503 und belief sich zum 30. September 2022 auf TEUR 107.522 (31. Dezember 2021: TEUR 50.019). Die Nettofinanzposition (frei verfügbare Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente abzüglich Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten) erhöhte sich demzufolge zum 30. September 2022 auf TEUR 60.368 (31. Dezember 2021: TEUR 21.888). Zum 30. September 2022 beschäftigte der SFC Energy-Konzern 331 festangestellte Mitarbeiter (31. Dezember 2021: 288). Ausblick 2022 am oberen Ende der Prognosespanne konkretisiert Trotz der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht SFC Energy eine anhaltend hohe Nachfrage nach Brennstoffzellenlösungen, ein weiteres Wachstum der Segmente und eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Umsatzerlöse Auf Basis der erfolgreichen operativen Entwicklung der ersten neun Monate 2022, die von einem starken Umsatzwachstum im Segment Clean Energy und anhaltend hohen Auftragsvolumina in beiden Segmenten geprägt war, sowie in Erwartung einer weiterhin dynamischen Geschäftsentwicklung bis zum Ende des Geschäftsjahres konkretisiert der Vorstand seine Prognose für den SFC-Konzern und rechnet im Geschäftsjahr 2022 mit einem organischen Umsatzwachstum am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von EUR 81,0 Mio. bis EUR 83,0 Mio. (bisher: EUR 75,0 Mio. bis EUR 83,0 Mio.). EBITDA bereinigt Die Prognose für das EBITDA bereinigt konkretisiert der Vorstand, getragen von der positiven Nachfrageentwicklung, dem verbesserten Produktmix und von für das Geschäft von SFC positiven Wechselkursentwicklungen, im oberen Bereich der Prognosespanne und erwartet nun eine Spanne zwischen EUR 7,5 Mio. und EUR 8,5 Mio. (bisher: EUR 6,0 Mio. bis EUR 9,1 Mio.). EBIT bereinigt Entsprechend der positiven Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sowie den oben beschriebenen Erwartungen hebt der Vorstand die Prognose für das EBIT bereinigt auf eine Bandbreite von EUR 2,6 Mio. bis EUR 3,6 Mio. an (bisher: EUR 1,6 Mio. bis EUR 2,9 Mio.). Diese konkretisierte Prognose basiert auf der Annahme, dass es bis zum Jahresende nicht zu erheblichen Produktionsunterbrechungen kommt und Lieferketten weitgehend intakt bleiben. Aufgrund der vorstehend zusammengefassten wirtschaftlichen und geopolitischen Unwägbarkeiten unterliegen die Prognosen (auch der vorstehenden Schlüsselindikatoren) einer erhöhten Unsicherheit. SFC beobachtet die weiteren Entwicklungen sehr genau und passt ihre Erwartungen, falls notwendig, entsprechend an. Kennzahlen 9M 2022/9M 2021 In TEUR 01.01.–30.09.2022 01.01.–30.09.2021 Umsatz 63.776 46.476 Bruttoergebnis vom Umsatz 23.368 17.090 Bruttomarge 36,6 % 36,8 % EBITDA 9.754 -636 EBITDA-Marge 15,3 % -1,4 % EBITDA bereinigt 7.366 5.789 EBITDA-Marge bereinigt 11,5 % 12,5 % EBIT 6.126 -3.733 EBIT-Marge 9,6 % -8,0 % EBIT bereinigt 3.737 2.692 EBIT-Marge bereinigt 5,9 % 5,8 % Konzernperiodenergebnis 5.254 -4.367 Auftragsbestand a) 55.398 23.345 a) zum 30. September Detaillierte Finanzinformationen Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2022 der SFC Energy AG steht unter www.sfc.com als Download zur Verfügung. Für interessierte Anleger und Pressevertreter wird die SFC Energy AG heute, am 15. November 2022, um 10.00 Uhr eine Telefonkonferenz in englischer Sprache abhalten.

Für eine Anmeldung senden Sie bitte eine E-Mail an susan.hoffmeister@sfc.com. Zur SFC Energy AG Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 60.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Energy IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com SFC Energy Pressekontakt:

Marc Bächle

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: pr@sfc.com

Web: sfc.com * * * Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten („Zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie „davon ausgehen“, „planen“, „antizipieren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „werden“, oder „sollen“ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. Wir übernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.

15.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com