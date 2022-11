MODERNA - Ist die Rally jetzt zu Ende?

Moderna Inc. - WKN: A2N9D9 - ISIN: US60770K1079 - Kurs: 179,030 $ (Nasdaq)

Das Kaufinteresse in der Moderna-Aktie war in den vergangenen Tagen und Wochen hoch (nicht unerwartet). Das zeigt sich auch in der relativen Stärke gestern. Mit einem Plus von 4,57 % war die Aktie die größte Gewinnerin im Nasdaq 100, der den gestrigen Tag mit einem Minus von 0,98 % beendete. Ein altes Sprichwort sagt, dass man relative Stärke kaufen sollte, aber lohnt dies in der Moderna-Aktie wirklich?

Die nächste Entscheidung steht an!

Um es kurz zu machen: Ich wäre vorsichtig. Kurzfristig dominieren zwar die Käufer, die Aktie ist mit Blick auf die letzten Monate aber schon relativ teuer. Seit Jahresbeginn konnte sich der Kurs nur selten oberhalb von 175 USD halten. Direkt im aktuellen Widerstand zu kaufen, birgt entsprechende Risiken. Erschwerend kommt hinzu, dass der Spielraum für Korrekturen relativ hoch ist. So könnte der Kurs aktuell problemlos in Richtung 150-142 USD nachgeben. Erst dort trifft man auf eine erste Unterstützung.

Ist Abwarten die bessere Alternative?

Wer in der Moderna-Aktie mittelfristig optimistisch ist, könnte das Kursverhalten um 200 USD abwarten. Sollte sich die Aktie nachhaltig nach oben durchsetzen, nimmt die Unsicherheit ab, während idealerweise gleichzeitig auch sinnvollere Absicherungsmaßnahmen getroffen werden können, so dass sich bessere Chance-Risiko-Verhältnisse ergeben. Alternativ zu dem mittelfristig bullischen Szenario könnte die Aktie nämlich weiterhin in ihrer Range bleiben (inkl. bullischem Fehlausbruch), was in den nächsten Wochen zu Abgaben in Richtung 117 USD führen könnte.

Moderna Inc.

Fazit: Die Moderna-Aktie ist als potentieller Ausbruchskandidat nicht uninteressant. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich jedoch von einer neuen Position Abstand nehmen, da in den nächsten Tagen eine Entscheidung zu erwarten ist.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)