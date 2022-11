Original-Research: sdm SE (von Sphene Capital GmbH): Buy

^ Original-Research: sdm SE - von Sphene Capital GmbH Einstufung von Sphene Capital GmbH zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 15.11.2022 Kursziel: EUR 6,30 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA Optimistisch ins vierte Quartal 2022 Nach Veröffentlichung des Neunmonatsberichts 2022 der sdm SE bestätigen wir unser aus einem dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell (Primärbewertungsmethode) ermitteltes Kursziel von EUR 6,30 je Aktie (Base-Case-Szenario). Best- und Worst-Case-Werte einer Monte-Carlo-Szenarioanalyse liegen unverändert in einer Bandbreite zwischen EUR 5,50 (10%-Quantil) und EUR 7,50 (90%-Quantil) je Aktie. Angesichts einer von uns erwarteten Kursperformance (ohne Einbeziehung der zwischenzeitlich vereinnahmten Dividenden) von rund 63,2% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der sdm SE. Die Eckdaten des gestern veröffentlichten Neunmonatsberichts 2022 lagen leicht über unseren, im Anschluss an die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen zurückgenommenen Prognosen. Bei Erlösen von EUR 12,8 Mio. (9M/2021 EUR 9,2 Mio., +38%) wurde ein operatives Ergebnis von EUR 1,1 Mio. erzielt. Abweichungen von unseren Schätzungen waren nur in der zweiten Nachkommastelle zu beobachten. Bedeutender als die Zahlen zum dritten Quartal war aus unserer Sicht der Ausblick auf das Gesamtjahr 2022e. So wurden für das Gesamtjahr Umsätze in einer Bandbreite zwischen EUR 17 und 18 Mio. in Aussicht gestellt; ertragsseitig soll sich, aufgrund einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der Holdingaufwendungen, im vierten Quartal 2022e eine Verbesserung der EBIT-Margen einstellen. Wir bestätigen unsere Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022e in Höhe von EUR 17,2 Mio. bzw. EUR 1,7 Mio. Angabe gemäß befindet sich sdm in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Sicherheitsdienstleister, der mit Umsätzen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich nach unserer Einschätzung mindestens eine mit sdm vergleichbare Größenordnung aufweist. Eine Übernahme würde aus unserer Sicht zu einer Neubewertung der sdm-Aktie führen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25937.pdf Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558 / +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °