Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Sunrise Business lanciert ein neues Angebot für Start-ups



16.11.2022 / 10:00 CET/CEST



Sunrise Business startet ab sofort eine strategische Marktoffensive, um die spezifischen Bedürfnisse von Neuunternehmerinnen und Neuunternehmern anzusprechen

Sunrise Business bringt den neuen flexContract auf den Markt, der die Vertragslaufzeit auf sechs Monate verkürzt. Das Angebot richtet sich gezielt an Start-ups, die sich maximale Flexibilität zu einem fairen Preis wünschen.

Neben dem flexContract profitieren Start-ups von weiteren Digitalleistungen und zusätzlichen Partnerangeboten. Sunrise Business startet eine strategische Marktoffensive, um den spezifischen Bedürfnissen von Neuunternehmerinnen und Neuunternehmern noch besser zu entsprechen. Ziel ist es, diese schon während aber auch nach der Gründungsphase bei ihren Herausforderungen rund um den mobilen und digitalen Arbeitsplatz optimal zu unterstützen. Zu diesem Zweck lanciert Sunrise Business zum Start der Offensive ein neues flexContract Angebot für Internet und Festnetz. Im Zuge dieses Angebots profitieren Start-ups von einer - für die Schweiz bislang einzigartigen - verkürzten Vertragslaufzeit von sechs Monaten und gleichzeitig von attraktiven Preisen für Internet und Festnetz. «Mit unserer strategischen Marktoffensive tragen wir dem agilen, modernen und dynamischen Umfeld der Start-ups und den damit einhergehenden Anforderungen Rechnung. Das Angebot wird künftig regelmässig um weitere bedürfnisorientierte digitale Features erweitert. Dazu gehören unter anderem neue Partnerangebote, um Neuunternehmerinnen und neuunternehmer bei ihrer Aufbauarbeit unter die Arme zu greifen», freut sich Robert Redeleanu, Chief Business Officer von Sunrise. Die Preise für den neuen sechs Monate flexContract starten bei CHF 54.90/Mt. für Up Internet M. Für Up Internet L bezahlen Start-ups CHF 64.90/Mt. und für Up Internet Business+ CHF 84.90/Mt. Diese Preise gelten auch nach Ablauf der sechsmonatigen Vertragslaufzeit und bieten Neuunternehmerinnen und Neuunternehmen maximale Flexibilität. Bereicherung des Leistungspakets durch Partnerangebote Zusätzlich erhalten Sunrise Business-Neukunden, deren Handelsregistereintrag weniger als 24 Monate zurückliegt, beim Abschluss eines Internetvertrags einen Gutschein im Wert von CHF 500.- für die App-Entwicklungsplattform von Zappter. Dieser kann für die Entwicklung einer eigenen mobilen App oder für Beratung eingelöst werden. Zu den weiteren Basisleistungen zählen unter anderem rund um die Uhr Beratung und technischer Business Support sowie kostenlose Aktivierung und Installation ihrer Business Lösung oder der vereinfachte Zugang zum Sunrise Business Partner Netzwerk und Innovationstechnologien rund um Security, IoT oder 5G. Weitere Informationen zum neuen Sunrise Business Start-up Angebot findet man hier: sunrise.ch/b2b/start-up Pressemitteilung (PDF) Sunrise Media Relations media@sunrise.net 0800 333 000

Ende der Medienmitteilungen