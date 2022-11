EQS-News: NFON AG treibt Neuausrichtung als Anbieter für integrierte Businesskommunikation im dritten Quartal 2022 weiter voran

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartals-/Zwischenmitteilung

NFON AG treibt Neuausrichtung als Anbieter für integrierte Businesskommunikation im dritten Quartal 2022 weiter voran Fundament für langfristig positive Unternehmensentwicklung mit Repositionierung als Anbieter für integrierte Businesskommunikation gelegt

Wachstum der Seats von 8,7 % auf rund 623.000 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum

Wiederkehrende Umsätze verzeichnen einen Anstieg von 8,7 % auf 55,0 Mio. Euro

Sehr hoher Anteil von 91 % der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz

NFON richtet Fokus auf profitables Wachstum München, 17. November 2022 – NFON, europäischer Anbieter für integrierte Businesskommunikation aus der Cloud, baute in den ersten drei Quartalen 2022 die Geschäftsaktivitäten weiter aus und erreichte wesentliche strategische Meilensteine. Dabei legte das Unternehmen das Fundament für weiteres Wachstum als Anbieter für integrierte Businesskommunikation in den kommenden Jahren. In der operativen Entwicklung der letzten Monate spiegelt sich jedoch auch die allgemein herrschende wirtschaftliche Unsicherheit wider. So sind in diesem makroökonomischen Umfeld eine deutliche Zurückhaltung im Investitionsverhalten der Unternehmen auf den für NFON relevanten Märkten und dadurch bedingte verlängerte Verkaufszyklen erkennbar. Die beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) konnten von 573.069 zum 30.September 2021 auf 622.785 zum 30.September 2022 gesteigert werden. Dies entspricht einem Seat-Wachstum von 8,7 %. Aus der kontinuierlich wachsenden Seat-Basis werden die wiederkehrenden Umsätze erzielt, die sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 % auf 55,0 Mio. Euro erhöhten (9M 2021: 50,6 Mio. Euro). Bei einem Gesamtumsatz von 60,4 Mio. EUR entspricht dies einem weiterhin sehr hohen Anteil am Gesamtumsatz von 90,9 %. Der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (blended ARPU) betrug in den ersten neun Monaten 2022 9,76 Euro (9M 2021: 9,91 Euro). Angesichts der beschriebenen Geschäftsentwicklung sowie der weiteren Aussichten für das vierte Quartal, hat der Vorstand die Prognose für das Gesamtjahr 2022 angepasst und erwartet nun ein Seatwachstum zwischen 7 % und 8 % sowie ein Wachstum der wiederkehrenden Umsätze zwischen 8 % und 9 %. Darüber hinaus hat der Vorstand den Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz mit mindestens 90 % konkretisiert. Dr. Klaus von Rottkay, CEO der NFON: "Der Markt für Cloud-Kommunikation ist in Bewegung. Unternehmenslenker implementieren zunehmend ganzheitliche, unternehmensweite Cloud-Strategien, die in einem hohen Bedarf an integrierter Unternehmenskommunikation resultieren. Diese veränderten Anforderungen haben wir frühzeitig antizipiert und in den vergangenen Quartalen entsprechende Maßnahmen vorangetrieben. Unsere Entwickler-Teams haben wir erfolgreich erweitert, die zukünftige Produkt-Roadmap ist entsprechend klar definiert und das Rebranding verdeutlicht die Neupositionierung der Marke NFON nach außen. Nun liegt unser Fokus auf profitablem Wachstum.“ Durch die Einführung von nachhaltig profitabilitätssteigernden Maßnahmen konnte auf Quartalssicht ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 0,7 Mio. EUR erzielt werden. In den ersten neun Monaten 2022 belief sich das bereinigte EBITDA auf -0,8 Mio. EUR (9M 2021: 2,8 Mio. EUR). Mit den bislang getätigten Wachstumsinvestitionen wurde das Fundament gelegt, um NFON als führenden Anbieter im europäischen Markt zu positionieren. Die sich bietenden Opportunitäten dieses zukunftsträchtigen Geschäftsmodells wird NFON entsprechend weiter vorantreiben. Sowohl durch die Vertikalisierung des Kundenstamms als auch durch Upsell- und Cross-Selling-Aktivitäten auf der Basis von mehr als 3.000 Partnern und über 50.000 Kunden, wird NFON zukünftig profitabel wachsen. Die Quartalsmitteilung steht ab heute auf der Webseite der NFON AG im Bereich Investor Relations zum Download zur Verfügung. Ergebnis für die ersten drei Quartale 2022 im Überblick: Mio. Euro 9M 2022 9M 2021 Veränderung Gesamtumsatz 60,4 56,6 6,9 % Wiederkehrende Umsätze 55,0 50,6 8,7 % Anteil wiederkehrender Umsätze 90,9 % 89,5 % n/a Nicht-wiederkehrende Umsätze 5,5 5,9 - 8,0 % Anteil nicht-wiederkehrender Umsätze 9,1 % 10,5 % n/a ARPU blended1 9,76 Euro 9,91 Euro -1,5 % Seatbase

(30. September) 622.785 573.069 8,7 % EBITDA -4,7 2,0 n/a Adj EBITDA2 -0,8 2,8 n/a 1 basierend auf durchschnittlicher Anzahl der Seats pro Monat in jedem Jahr

2 Bereinigt u.a. um Aktienoptionen, Aufwand Akquisitionen, Rebranding,

