ANALYSE-FLASH: BofA hebt Ziel für Siemens auf 179 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für Siemens von 172 auf 179 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alexander Virgo bekräftigte seine Kaufempfehlung in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts anhaltender Wachstums- und Margendynamik des Münchner Industriekonzerns./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:30 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2022 / 00:30 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------