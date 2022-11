ROUNDUP: Sechs Prozent mehr Gehalt für RWE-Beschäftigte

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die rund 18 000 Beschäftigten des Energiekonzerns RWE erhalten ab dem 1. Februar kommenden Jahres sechs Prozent mehr Gehalt. Darauf verständigten sich die Gewerkschaft Verdi und das Unternehmen in den am Donnerstagabend abgeschlossenen Tarifverhandlungen, wie Verdi am Freitag mitteilte. Die Verdi-Tarifkommission hat dem Verhandlungsergebnis bereits zugestimmt.

Das Gesamtpaket beinhaltet außerdem eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1500 Euro für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte noch im Dezember dieses Jahres. Eine zweite Einmalzahlung, ebenfalls in Höhe von 1500 Euro, erfolge während der Laufzeit des Vergütungstarifvertrages. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt dreizehn Monate, vom 1. Februar 2023 bis zum 29. Februar 2024.

"Angesichts der Energiekrise und der notwendigen Transformation ist das ein gutes Ergebnis", sagte Verdi-Verhandlungsführerin Dagmar Paasch. Die RWE-Beschäftigten hatten laut Verdi bereits im September eine außerplanmäßige Tariferhöhung von 2,5 Prozent erhalten. Eine RWE-Sprecherin bestätigte, dass sich das Unternehmen nach intensiven Verhandlungen auf den Tarifabschluss für die deutschen Beschäftigten des Konzerns verständigt habe./rea/DP/men