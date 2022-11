ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Biontech auf 148 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Biontech von 132 auf 148 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Jessica Fye aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für Corona-Impfstoffhersteller. Die Expertin hob ihre kurzfristigen Prognosen für mRNA-basierten Vakzinmarkt an. In diesem Punkt favorisierte sie nun noch stärker ihre Favoritenrolle für Biontech gegenüber Moderna. Mit ihrer Umsatzschätzung für 2023 von nun 7,2 Milliarden Euro liege sie aber weiter unter der Marktschätzungen von 9,5 Milliarden./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 00:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2022 / 00:34 / EST

