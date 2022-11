AUTO1 - Gelingt das große Comeback?

Auto1 Group - WKN: A2LQ88 - ISIN: DE000A2LQ884 - Kurs: 8,280 € (XETRA)

Mit den letzten Quartalszahlen Mitte Oktober markierte die Aktie neue Allzeittiefs, beendete dann aber den Abwärtstrend am nächsten Tag und startete eine Erholung. Diese entwickelte sich zu einem größeren Trendwendeversuch, mit einem kräftigen Rallyschub im November wurden die letzten Bären ausgebremst. Das bärische Prognoseszenario aus der Oktoberanalyse, welches nach einem Pullback an die alten Allzeittiefs eine Fortsetzung des Abwärtstrends vorsah, ist also nicht aufgegangen. Mit dem Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal eröffnen sich die Bullen die Chance auf einen Turnaround. Aktuell sehen wir eine Abwärtskorrektur in Richtung Kreuzunterstützung aus alter Abwärtstrendlinie und EMA50.

Langsam wieder einsammeln?

Bei der langfristig schwachen Aktie sind bullische Szenarien generell mit Vorsicht zu genießen, wären aber aus charttechnischer Sicht zumindest kurzfristig zu favorisieren. Vom aktuellen Preisniveau aus oder nach einem Test von 7,30 - 7,50 EUR könnte eine weitere Erholungswelle folgen, welche das Papier bis an die Widerstandsbereich bei 11,30 - 11,60 oder 12,00 - 12,60 EUR tragen dürfte.

Kommt hingegen wieder starker Verkaufsdruck auf, könnte auch die jüngste Rally ähnlich wie die Sommerrally schnell verpuffen. Das Risiko erhöht sich bei einem nachhaltigen Rückfall unter 7,25 EUR deutlich, Abgaben bis 6,35 - 6,50 oder zum Allzeittief bei 5,41 EUR könnten dann eingeleitet werden.

Fazit: Im Chart der Auto1-Aktie ist mit dem Kursverlauf seit September ein spitzes V-Reversal zu sehen. Dieses hätte das Potenzial, eine größere Trendwende nach oben hin einzuleiten. Wer auf ein solches Szenario setzen möchte, könnte bereits jetzt und bei weiteren Rücksetzern Einstiegschancen sehen, um zumindest auf eine weitere Aufwärtswelle und vielleicht noch mehr zu wetten.

Auto1 Group

Auch interessant:

FRESENIUS SE - Wer soll die Bullen stoppen?

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consors habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)