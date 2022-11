EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt



21.11.2022 / 09:00 CET/CEST

Leipzig, 21. November 2022 – Die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.



Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.



Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.



Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP Kupon 7,75 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 Umtauschfrist 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) Zeichnungsfrist 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023) Rückzahlungstermin 14. Dezember 2027 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags

Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG