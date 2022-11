WALT DISNEY - Aktie mit Rallyavancen nach CEO-Wechsel

The Walt Disney Co. - WKN: 855686 - ISIN: US2546871060 - Kurs: 91,800 $ (NYSE)

Für gewöhnlich ist das Wochenende zum Erholen da. Wer jedoch Aktionär ist, sollte immer auch einen Blick auf die Börse haben. So flatterte Walt Disney CEO Bob Chapek am Wochenende die Kündigung ins Haus. Er wird durch seinen Vorgänger Bob Iger ersetzt. Mehr über die Hintergründe erfahren Sie im Artikel „CEO Bob Chapek wurde am Sonntag gefeuert“.

CEO-Wechsel beflügelt Aktienkurs

Aktionäre von Walt Disney nehmen diese Nachricht im vorbörslichen Handel positiv auf. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen kann der Kurs fast 10 % zulegen. Sollten sich diese Gewinne bis zum Start des US-Handels halten, wäre dies ein wichtiger Schritt nach vorne. Seit Sommer sind die Bullen nämlich im Bereich von ca. 92,40 USD um eine Bodenbildung bemüht. Mit den Anfang November vorgelegten Quartalszahlen geriet diese jedoch in Gefahr. Ein jetziger Kursanstieg in Richtung 100 USD und darüber hinaus hinterließe am Jahrestief ein bärisches Fehlsignal und könnte im Gegenzug zu weiteren Gewinnen in Richtung 108 und später sogar 125 USD führen. Kurstreiber für diese Entwicklung könnte auch die Hoffnung der Anleger sein, dass es mit dem Führungswechsel unternehmerisch wieder bergauf geht. Das Vertrauen in Bob Iger scheint jedenfalls groß genug dafür zu sein.

Eine Garantie dafür, dass die Bullen diese Basis nutzen, gibt es natürlich nicht. Aus charttechnischer Sicht nimmt das Risiko unterhalb von 90 USD wieder zu. Darüber hinaus darf nicht vergessen werden, dass die Aktie selbst mit Notierungen im Bereich von 110 USD technisch gesehen immer noch in einem Bärenmarkt unterwegs ist. Um die Struktur dessen zu unterbrechen, müssten die Kurse nachhaltig über ca. 127 USD ansteigen.

The Walt Disney Co.

Fazit: Kleinere Rücksetzer in der Walt-Disney-Aktie könnten für spekulative Käufe genutzt werden. Noch ist das Risiko, dass die Bodenbildung nicht gelingt, nicht zu unterschätzen. Sollten sich die Käufer aber nachhaltig durchsetzen, wäre Notierungen unterhalb von 100 USD tendenziell günstig und spekulativen Käufern bietet dies ein gutes CRV.

Tägliche Trading-und Investmentideen von unseren Börsen-Experten. Themen-und Strategiedepots, Austausch zum Marktgeschehen in einer starken Community.

Jetzt abonnieren!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)