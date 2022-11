EQS-CMS: LPKF Laser & Electronics Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



LPKF Laser & Electronics AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarkt-information



Aktienrückkauf: Bekanntmachung nach Artikel 5 Abs. 1 b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - Abschlussmeldung

Garbsen, den 22. November 2022 - am 15. November 2022 hat die LPKF Laser & Electronics AG (LPKF) insgesamt 19.220 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 14. November 2022 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU)2016/1052 mitgeteilt wurde.



Die Gesamtzahl der am 15. November 2022 zurückgekauften Aktien, der volumengewichtete Durchschnittskurs sowie das Volumen in Euro pro Tag sind wie folgt:

Datum (MMTTJJJJ) Gesamtzahl zurückgekaufter Aktien (Stück) Volumengewichteter Durchschnittskurs (Euro)1 Volumen (Euro) 11/15/2022 19.220 11,0694 212.753,77 Gesamt 19.220 11,0694 212.753,77

1 ohne Erwerbsnebenkosten, kaufmännisch gerundet auf 4 Nachkommastellen



Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von LPKF beauftragte Bank ausschließlich über den elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA). Das Aktienrückkaufprogramm von LPKF ist damit beendet.



LPKF hält die 19.220 erworbenen Aktien als eigene Aktien. Die eigenen Aktien werden nunmehr nach Maßgabe der Planbedingungen an die Mitarbeiter, die am Mitarbeiterbeteiligungsprogramm teilgenommen haben, übertragen.



Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind im auch Internet unter folgendem Link veröffentlicht: https://www.lpkf.com/de/investor-relations/aktie



Über LPKF

Die LPKF Laser & Electronics AG ist auf die Herstellung von Lasersystemen zur Mikromaterialbearbeitung spezialisiert und weltweit in mehreren Bereichen führend. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics AG werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).



Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. LPKF übernimmt keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Mitteilung getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.