IRW-News: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty gibt Portfolio-Update und Ernennung von Andrew Gubbels zum Chief Financial Officer bekannt

IRW-PRESS: Gold Royalty Corp.: Gold Royalty gibt Portfolio-Update und Ernennung von Andrew Gubbels zum Chief Financial Officer bekannt

Vancouver, British Columbia - 21. November 2022 - Gold Royalty Corp. ("Gold Royalty" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-corp/) (NYSE American: GROY) freut sich, ein Update zu den wichtigsten Projektfortschritten innerhalb seines Lizenzportfolios zu geben. Das Unternehmen freut sich außerdem, die Ernennung von Andrew Gubbels zum Chief Financial Officer mit Wirkung vom 1. Januar 2023 bekannt zu geben.

David Garofalo, Chairman, President und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Wir freuen uns, dass sich das organische Wachstum unseres Portfolios allmählich herauskristallisiert, da unsere operativen Partner ihre jeweiligen Projekte vorantreiben. Unser im Vergleich zu anderen Unternehmen führendes Wachstum wird durch die Lizenzgebühren für zwei erstklassige Anlagen, Odyssey und Côté, angetrieben, die voraussichtlich in den nächsten 12 bis 18 Monaten in Produktion gehen werden. Wir freuen uns auf mehrere spannende wertsteigernde Katalysatoren im Jahr 2023 in unserem breiten Portfolio."

Aktualisierung des Portfolios

Odyssey-Projekt (3,0% NSR)

Am 4. November 2022 gaben Agnico Eagle Limited (Agnico Eagle") und Pan American Silver Corp. (Pan American") bekannt, dass sie dem Board of Directors von Yamana Gold Inc. ein verbindliches Angebot unterbreitet haben, wonach Pan American alle emittierten und ausstehenden Stammaktien von Yamana (die "Yamana-Aktien") erwerben und Yamana bestimmte Tochtergesellschaften und Partnerschaften, die Yamanas Beteiligungen an seinen kanadischen Vermögenswerten halten, an Agnico Eagle verkaufen würde, einschließlich der kanadischen Mine Malartic und des Projekts Odyssey in Québec.

Die Eigentumskonsolidierung der Mine Canadian Malartic würde eine Anlage von Weltklasse in die Hände eines der am besten positionierten Betreiber der Branche legen, um das volle Potenzial der Mine zu erschließen, und Agnico Eagle die betriebliche Kontrolle während der verbleibenden Erschließungsphase des Projekts Odyssey und zukünftiger Projekte geben.

Ammar Al-Joundi, Präsident und CEO von Agnico Eagle, kommentierte: "Die vollständige Integration des kanadischen Malartic-Teams und des Landbesitzes in unsere operative Basis in der Region würde unsere Abitibi-Betriebsplattform verbessern und Agnico in die einzigartige Lage versetzen, die Anlage weiter zu optimieren und durch Exploration und die Nutzung der bestehenden Infrastruktur, Mitarbeiter und regionalen Beziehungen potenziellen Wert zu erschließen."

Am 26. Oktober 2022 gab Agnico Eagle die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 bekannt, einschließlich eines Updates zu den Erschließungs- und Explorationsaktivitäten bei Odyssey. Die Bau- und Erschließungsaktivitäten bei Odyssey verlaufen weiterhin planmäßig; die Schachtabteufungsaktivitäten werden voraussichtlich Anfang Januar 2023 beginnen und die erste Produktion auf der Rampe Odyssey South wird für März 2023 erwartet. Das erweiterte Bohrprogramm im dritten Quartal konzentrierte sich auf Infill-Bohrungen bei Odyssey South, auf Bohrtests in den internen Zonen von Odyssey sowie auf Infill- und Step-Out-Bohrungen bei East Gouldie.

Goldprojekt Côté (0,75% NSR)

Am 8. November 2022 gab IAMGOLD Corporation ("IAMGOLD") die Ergebnisse des dritten Quartals 2022 bekannt, einschließlich eines Updates zu den Bauarbeiten auf dem Goldprojekt Côté in Ontario. Maryse Bélanger, Chair und Interim President und CEO von IAMGOLD, kommentierte: "Das Goldprojekt Côté ist zu etwa 64 % fertiggestellt und kommt nach dem im Sommer veröffentlichten Zeit- und Kostenupdate gut voran. Mit etwa 1.500 Arbeitern vor Ort nähert sich das Projekt der Kapazitätsspitze und hat im dritten Quartal bedeutende Fortschritte in Richtung des Produktionsziels Anfang 2024 gemacht. Der angekündigte Verkauf von Rosebel an Zijin Mining [für 360 Mio. $] im vergangenen Monat stellt den ersten bedeutenden Schritt zur Erfüllung der Finanzierungsverpflichtungen für die Lieferung von Côté Gold dar. Die verbleibenden Finanzierungsalternativen sind weit fortgeschritten und wir erwarten, dass wir im vierten Quartal weitere Updates geben können."

Ren (1,5% NSR und 3,5% NPI)

Am 3. November 2022 gab die Barrick Gold Corporation ihre Ergebnisse für das dritte Quartal bekannt, einschließlich eines Updates für das Ren-Projekt, ein Wachstumspotenzial im Carlin-Komplex in Nevada. Bei Ren erhöhen die Bohrungen weiterhin die abgeleiteten Ressourcen für Ende 2022 in der stark gescherten Zone JB sowie das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung im strukturell komplexen Corona Corridor, wo MRC-22002 innerhalb der stark gescherten Devonformation Rodeo Creek gebohrt wurde und 16,0 Meter (TW 9,1 Meter) mit 17,35 g/t Au ergab. Die Ergebnisse anderer Bohrlöcher, die die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung innerhalb der Zone JB erproben sollen, stehen noch aus. Es wird erwartet, dass die Ergebnisse die abgeleitete Ressourcenbasis weiter erweitern werden. Die verbleibenden Bohrungen in diesem Jahr werden sich weiterhin auf das Explorationspotenzial in der Zone JB konzentrieren und den westlichen Corona-Korridor erweitern.

Infolge der Bohraktivitäten von Barrick wird die Mineralressourcenschätzung des Ren-Projekts im Jahr 2022 voraussichtlich ansteigen, um den bereits erwähnten Plan zu unterstützen, Ren in naher Zukunft in den Produktionsplan des Carlin-Komplexes einzubeziehen.

Granite Creek (10,0% NPI)

Am 8. November 2022 gab i-80 Gold Corp ("i-80") seine Betriebsergebnisse für das dritte Quartal bekannt, einschließlich eines betrieblichen Updates für Granite Creek in Nevada. Die Bohrungen bei Granite Creek wurden in diesem Quartal fortgesetzt, um die Ziele der Ressourcenerweiterung und der Abgrenzung der Zonen Ogee und South Pacific zu testen, wobei mehrere hochgradige Abschnitte gemeldet wurden. Die Bohrziele waren die Erweiterung und Abgrenzung der neu entdeckten Zone South Pacific (SPZ") sowie Abgrenzungsbohrungen, die mit Untertagebohrungen die Verwerfungszonen Otto, Adam Peak, Range Front und Ogee anvisierten.

In den Pressemitteilungen vom 1. November 2022, 18. Oktober 2022 und 13. September 2022 meldete i-80 hochgradige Ergebnisse aus seinem Bohrprogramm 2022. Tyler Hill, Senior Geologist von i-80, erklärte: "Die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung macht die SPZ zu einer Priorität für die Erschließung und wir freuen uns auf weitere Erweiterungsbohrungen im neuen Jahr."

Jerritt Canyon (0,5% NSR und Lizenzgebühr pro Tonne)

Am 18. Oktober 2022 meldete First Majestic Silver Corp ("First Majestic") die Produktion des dritten Quartals, einschließlich eines Betriebsupdates für Jerritt Canyon in Nevada. Während des Quartals produzierte Jerritt Canyon 16.299 Unzen Gold, was einem Rückgang von 13 % im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Dieser Rückgang ist in erster Linie auf eine Verringerung der gefrästen Tonnen um 15 % zurückzuführen, um die jährliche Wartungsüberholung der Doppelröster im September abzuschließen, die aufgrund des geplanten 14-tägigen Wartungsstillstands zu einer erhöhten Erzhalde von etwa 27.600 Tonnen führte. Diese große oberirdische Halde wird voraussichtlich im vierten Quartal verarbeitet werden.

Um die Minenproduktion zu steigern, plant First Majestic Ende Oktober die Fertigstellung eines sekundären Ausbruchs in der Mine West Generator, was eine erhebliche Steigerung der Erzlieferungen und der Goldproduktion ermöglichen wird. Diese neue Erzzufuhr sowie die voraussichtliche Wiederaufnahme der Mine Saval II im November werden voraussichtlich zu einer Erhöhung des Goldgehalts führen und die Menge an frischem Erz, das der Anlage zugeführt wird, um etwa 50 % steigern. Im Laufe des Quartals führten insgesamt neun Untertagebohrgeräte 53.714 Meter Bohrungen auf dem Grundstück durch.

Fenelon-Goldprojekt (2,0 % NSR)

Am 8. September 2022 meldete Wallbridge Mining Company Limited ("Wallbridge"), dass es voraussichtlich im ersten Quartal 2023 eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung ("MRE") für sein Goldprojekt Fenelon in Québec vorlegen wird. Die aktualisierte MRE wird Daten aus zusätzlichen 100.000 Metern Bohrungen enthalten, die seit der ersten MRE abgeschlossen wurden, und wird sich auf die Optimierung der Ressource für einen Untertage-Bergbaubetrieb konzentrieren. Die aktualisierte MRE wird die Grundlage für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung bilden, die voraussichtlich bis Ende des zweiten Quartals 2023 abgeschlossen sein wird.

Ernennung der leitenden Angestellten

Gold Royalty freut sich, die Ernennung von Andrew Gubbels zum Chief Financial Officer mit Wirkung vom 1. Januar 2023 bekannt zu geben. Herr Gubbels wird die Aufgaben des Chief Financial Officer von Josephine Man übernehmen, die das Unternehmen im Jahr 2023 verlassen wird, um sich anderen Möglichkeiten zu widmen.

David Garofalo, Chairman, President und CEO von Gold Royalty, kommentierte: "Josephine Man war seit der Gründung des Unternehmens im Sommer 2020 ein wichtiges Mitglied von Gold Royalty. Sie war maßgeblich an den großen Erfolgen des Unternehmens beteiligt, darunter unser Börsengang in Höhe von 90 Millionen Dollar und der Erwerb von Ely Gold Royalties, Abitibi Royalties und Golden Valley Mines and Royalties im Jahr 2021. Ihre Beiträge haben dazu beigetragen, dass wir in den letzten 24 Monaten ein Portfolio von über 200 Lizenzgebieten aufbauen konnten, das eine solide Grundlage für künftiges Wachstum bildet. Im Namen des gesamten Board of Directors möchte ich Josephine für ihr Engagement in den vergangenen zwei Jahren danken und wünsche ihr für ihre zukünftigen Unternehmungen alles Gute. "

"Wir freuen uns sehr, Andrew Gubbels im Team von Gold Royalty begrüßen zu dürfen. Andrew ist eine erfahrene Führungskraft, die fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, Mergers & Acquisitions, Geschäftsentwicklung, Investor Relations und Nachhaltigkeit mitbringt. Seine Führungsqualitäten im Finanzbereich, seine breit gefächerten Fähigkeiten, seine Verbindungen und sein Zugang zu den Kapitalmärkten werden wesentlich dazu beitragen, das zukünftige Wachstum von Gold Royalty voranzutreiben. "

Andrew Gubbels kommentierte: "Ich freue mich, dem Team von Gold Royalty beizutreten und an der Seite eines so versierten Vorstands und Managements zu arbeiten. Das bestehende Portfolio von Gold Royalty und die in der Branche führende Position beim Umsatzwachstum sind sehr attraktiv. Ich freue mich darauf, den Aufbau eines Unternehmens mit bedeutender Größe fortzusetzen, um letztendlich eine attraktive Bewertung zu erreichen und unseren Aktionären einen Mehrwert zu bieten. "

Herr Gubbels kommt zum Gold Royalty Team von Aris Gold Corporation, wo er eine der Gründungsmitglieder war und die Position des Senior Vice President, Corporate Development, innehatte. Vor seiner Tätigkeit bei Aris Gold war Andrew Gubbels bei der Eurasian Resources Group für das Investment Management in Nord- und Südamerika zuständig. Zuvor war er Leiter der Abteilung Metalle und Bergbau in Nord- und Südamerika bei der UBS Investment Bank und leitender Angestellter in der Abteilung Mergers & Acquisitions bei CIBC World Markets.

Herr Gubbels absolvierte die Queen's University mit einem Honours Bachelor of Commerce und die University of Toronto mit einem Master of Finance.

Erinnerung an den Webcast für Investoren

Gold Royalty erinnert interessierte Stakeholder daran, dass es am Dienstag, den 22. November um 8:00 Uhr PST einen Webcast für Investoren abhalten wird.

David Garofalo, CEO, President und Chairman von Gold Royalty, Samuel Mah, Vice President, Evaluations, und Alastair Still, Director of Technical Services, werden interessierten Stakeholdern einen aktuellen Überblick über das Lizenzportfolio des Unternehmens geben, einschließlich der wichtigsten Katalysatoren, die vor kurzem für die Vermögenswerte, die den Lizenzgebühren des Unternehmens zugrunde liegen, angekündigt wurden. Im Anschluss an die Präsentation findet eine Frage- und Antwortrunde statt, in der die Teilnehmer ihre Fragen an das Management stellen können.

Um sich für das Town Hall Meeting anzumelden, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link:

https://www.bigmarker.com/vid-conferences/GoldRoyalty-Oct-2022-Portfolio-Update

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Lizenzgebühren und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erwirtschaften. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit in erster Linie aus Net Smelter Return Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.

Gold Royalty Corp.

Telefon: (833) 396-3066

E-Mail: info@goldroyalty.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Qualifizierte Person

Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") der Canadian Securities Administrators und hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Hinweis für Investoren

Die Angaben zu Grundstücken, an denen Gold Royalty Lizenzgebühren oder andere Beteiligungen hält, beruhen auf Informationen, die von den Eigentümern oder Betreibern dieser Grundstücke öffentlich bekannt gegeben wurden. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu den Grundstücken, die seinen Beteiligungen zugrunde liegen, und ist weitgehend von den Angaben der Betreiber seiner Beteiligungen und anderen öffentlich verfügbaren Informationen abhängig. Das Unternehmen hat im Allgemeinen nur begrenzte oder gar keine Möglichkeiten, diese Informationen zu überprüfen. Obwohl das Unternehmen keine Kenntnis davon hat, dass solche Informationen nicht zutreffend sind, kann nicht garantiert werden, dass solche Informationen von Dritten vollständig oder richtig sind. Darüber hinaus können sich bestimmte Informationen, die von den Betreibern öffentlich bekannt gegeben werden, auf ein größeres Gebiet beziehen als das, das von der Beteiligung des Unternehmens abgedeckt wird. In einigen Fällen beziehen sich die Lizenzgebühren des Unternehmens nicht auf die Gesamtheit der einzelnen Projekte. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer gemessenen, angezeigten oder abgeleiteten Ressource jemals in eine höhere Kategorie aufgewertet werden. "Abgeleitete Mineralressourcen" weisen eine größere Ungewissheit hinsichtlich ihrer Existenz und eine große Ungewissheit hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und rechtlichen Machbarkeit auf.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die technischen und wissenschaftlichen Offenlegungen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, einschließlich aller Verweise auf Mineralressourcen oder Mineralreserven, von den Projektbetreibern gemäß NI 43-101 erstellt, der sich erheblich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC") unterscheidet, die für inländische Emittenten gelten. Dementsprechend sind die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungsanforderungen der SEC unterliegen.

Vorsichtige Erklärung zu zukunftsgerichteten Informationen:

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu: zukünftigen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die von den Betreibern der Projekte, die den Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, bekannt gegeben wurden, einschließlich der vorgeschlagenen Produktionsziele, der Weiterentwicklung und Erweiterung dieser Projekte, die von den Betreibern bekannt gegeben wurden, der Ergebnisse der Explorations-, Erschließungs- und Produktionsaktivitäten dieser Betreiber und der Erwartungen hinsichtlich des Abschlusses der hier bekannt gegebenen Transaktion. Solche Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von Begriffen wie "können", "werden", "erwarten", "beabsichtigen", "glauben", "planen", "vorhersehen" oder ähnlichen Begriffen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und anderen wichtigen Faktoren, einschließlich der Annahmen des Managements hinsichtlich der Richtigkeit der Offenlegung der Betreiber der Projekte, die den Projekten des Unternehmens zugrunde liegen, ihrer Fähigkeit, die offengelegten Pläne und Ziele zu erreichen, der makroökonomischen Bedingungen, der Rohstoffpreise und der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Abschluss der hier offengelegten Transaktion zu erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, einschließlich unter anderem jeglicher Unfähigkeit der Betreiber der Grundstücke, die den Lizenzgebührenbeteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die vorgeschlagenen Pläne für diese Grundstücke auszuführen oder die geplanten Entwicklungs- und Produktionsschätzungen und -ziele zu erreichen, Risiken in Bezug auf die Betreiber der Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt ist, einschließlich der erfolgreichen Fortführung des Betriebs solcher Projekte durch diese Betreiber, Risiken im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Genehmigung, Infrastruktur, Betrieb oder technischen Schwierigkeiten bei solchen Projekten, der Einfluss makroökonomischer Entwicklungen sowie die Auswirkungen von COVID-19 und die Reaktion der relevanten Regierungen darauf und die Wirksamkeit solcher Reaktionen, die Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen der Transaktion zu erfüllen, und andere Faktoren, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Jahr und in seinen anderen öffentlich hinterlegten Dokumenten unter seinen Profilen unter www.sedar.com und www.sec.gov. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68326

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68326&tr=1

