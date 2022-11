Linde Long: 53-Prozent-Chance!

Linde zieht sich von der Frankfurter Börse zurück und setzt nur noch auf ein Listing an der Wall Street. Der Konzern begründete dies damit, dass sich die Doppelnotierung negativ auf die Börsenbewertung auswirken würde. Mit dem Börsenrückzug aus Deutschland hofft Linde auf noch höhere Kurse. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 2022 von 35 ist die Aktie nicht gerade billig. Das Linde-KGV ist immer noch mehr als doppelt so hoch bewertet wie das KGV vom Dax. Aber die Aktie war stets teurer als der Durchschnitt, weil Linde hoch profitabel ist und seit Jahren steigende Umsätze und Gewinne liefert. Diese steigen in der Regel stärker als bisher erwartet. Nach einem Gewinn von 2,2 Milliarden Euro im Jahr 2020 waren es im vergangenen Jahr 3,3 Milliarden Euro und im laufenden Geschäftsjahr sollen es mehr als viereinhalb Milliarden Euro sein.

Zum Chart

Ab April 2020 hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, dessen unterer Begrenzung durch die Ausnahmesituation „Kriegsbeginn in der Ukraine“ getestet wurde. Die ab Anfang März 2022 begonnene Erholung führte den Kurs zum All Time High bei 330,75 Euro in der Nähe der oberen Trendbegrenzung. Der Schlusskurs von gestern mit 328,30 Euro notierte sehr nahe am All Time High. Die Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2022 am 27. Oktober sorgte für einen Kurssprung in Höhe von 3 Prozent, womit der Kernwiderstand bei 294,90 Euro nachhaltig überwunden werden konnte. Seit Jahresbeginn 2022 übertrifft der Kurs von Linde die Benchmark Dax um 18 Prozentpunkte. Behält die Kursentwicklung der näheren Zukunft ihren Charakter der letzten Monate, ist sie als überkauft einzuschätzen. Die Folge sollte eine gedämpfte Kurssteigerung sein. Der Aufwärtstrend könnte aber fortgesetzt werden.