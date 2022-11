ZOOM VIDEO - Cathie Woods Lieblingsaktie nach Prognoseanpassung unter Druck

Zoom Video Communications Inc. - WKN: A2PGJ2 - ISIN: US98980L1017 - Kurs: 80,260 $ (Nasdaq)

Eines der Paradebeispiele für den Börsen-Hype im Technologiesektor und den anschließenden Crash im Segment liefert die Aktie von Zoom Video. Von der Kursvervielfachung seit Corona ist nichts mehr übrig, es handelt sich um einen klassichen Boom-and-Bust-Chart. Doch es gibt immer noch Fans des Unternehmens. Inzwischen ist der Wert mit einer Gewichtung von knapp 10 % sogar die wichtigste Position im Portfolio der Tech-Investorin Cathie Wood, noch vor Tesla und Roku. Kurstechnisch hat es sich für Wood bislang nicht ausgezahlt. Nachbörslich fällt der Wert um über 6 %.

Der gestern nach Börsenschluss gemeldete Quartalsbericht war soweit okay. Allerdings wächst Zoom kaum mehr. Der Umsatz legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 % auf 1,10 Mrd. USD zu. Der Gewinn je Aktie auf GAAP-Basis erodierte förmlich von 1,11 auf 0,16 USD, auf Non-GAAP-Ebene fiel er von 1,11 auf 1,07 USD je Aktie. Der Anbieter von Software für Videokonferenzen traf damit beim Umsatz genau die Markterwartung, beim Gewinn auf Non-GAAP-Basis lag die Konsensschätzung bei 0,84 USD je Aktie und damit deutlich niedriger.

Prognoseanpassung

Allerdings ist die grundsätzliche Entwicklung nicht unbedingt erfreulich. Im zweiten Quartal lag das Umsatzwachstum noch bei 8 %, nun nur mehr bei 5 %. Und CEO Eric Yuan sieht durchaus Probleme auf der Nachfrageseite. Das Neugeschäft stocke. Potenzielle Kunden prüfen Angebote genau, weshalb Vertragsabschlüsse deutlich länger dauern. Immerhin stieg die Firmenkundenzahl gegenüber dem Vorjahr um 14 % auf 209.300. Die Zahl der Kunden, die mehr als 100.000 USD im Jahr bei Zoom lassen, wuchs um 31 %.

Yuan sieht sich dennoch genötigt, die Jahresprognose anzupassen, wonach der Umsatz 2022/23 nun nur mehr 4,37 bis 4,38 Mrd. USD betragen werde. Analysten hatten bislang mit 4,40 Mrd. USD kalkuliert. Das Ergebnis je Aktie dürfte dagegen bei 3,91 bis 3,94 USD liegen und damit über der bisherigen Marktschätzung (siehe Tabelle unten).

Die Bilanz sieht so weit in Ordnung aus. Die finanziellen Mittel beliefen sich Ende Oktober auf 5,2 Mrd. USD. Zoom Video ist so gut wie schuldenfrei und erzielt positive Cashflows. Nach neun Monaten beträgt der operative Cashflow rund 1,08 Mrd. USD, im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,40 Mrd. USD. Dem steht eine Marktkapitalisierung von über 23 Mrd. USD gegenüber.

Fazit: Zoom Video unterscheidet sich von vielen anderen Titeln im Portfolio von Cathie Wood durch eine saubere Bilanz und positive Cashflows. Für Wood-Verhältnisse könnte man schon fast von einem defensiven Investment sprechen. Dennoch fehlt es aktuell an Kursfantasie. Eine Prognose für das neue Geschäftsjahr 2023/24 dürfte es erst im kommenden Jahr geben.

Jahr 2021/22 2022/23e* 2023/24e* Umsatz in Mrd. USD 4,10 4,40 4,79 Ergebnis je Aktie in USD 5,07 3,73 3,66 Gewinnwachstum -26,43 % -1,88 % KGV 16 22 22 KUV 5,8 5,4 5,0 PEG neg. neg. *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Zoom Video-Aktie (Wochenchart)

