IRW-News: Ambari Brands Inc.: Ambari meldet Einführung bei Europas größtem Einzelhändler

Vancouver, British Columbia, 23. November 2022 - Ambari Brands Inc. (Ambari oder das Unternehmen) (CSE: AMB, OTC: AMBBF, FWB: Y92) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung getroffen hat, welcher zufolge seine Produkte von El Corte Ingles (ECI), Europas größtem Einzelhändler und dem drittgrößten Einzelhändler der Welt, geführt werden.

ECI betreibt über 80 Kaufhäuser und gilt als das führende europäische Einzelhandelsunternehmen. Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte ECI mehr als 79.800 Mitarbeiter, erzielte einen Umsatz von 12,6 Milliarden Euro und einen Bruttobetriebsgewinn (EBIDTA) von 804,28 Millionen Euro. Die Nachhaltigkeitsziele von Ambari und ECI stehen im Einklang: ECI hat sich verpflichtet, bis 2022 Netto-Null-Emissionen zu erreichen, klimaneutral zu sein und eine nachhaltige Wasserwirtschaft zu betreiben.

Die europäische Expansion von Ambari verläuft nach Plan und das Unternehmen geht davon aus, dass es seinen Vertrieb in Europa durch den Aufbau einer Präsenz in Deutschland, Frankreich und den nordischen Ländern verstärken können wird.

Es ist Ambari nach wie vor ein Anliegen, in Anlagen zu produzieren, die zu 100 % mit sauberer Energie betrieben werden, insbesondere mit Sonnen-, Wind- oder Wasserstoffenergie betriebene Anlagen. Ambari beabsichtigt auch, mit anderen Marken (durch White-Label-Vereinbarungen) zusammenzuarbeiten, um deren Netto-Null-Initiativen zu beschleunigen und diesen Marken einen Weg zu einem schnelleren Übergang zu einer Null-Abfall-Strategie zu bieten, als wenn die Marken ihre eigenen Anlagen entwickeln würden. Ambari geht davon aus, dass dieses Geschäftssegment im Laufe der Zeit ein wichtiger Umsatzträger sein wird.

Angesichts des Mangels an mit sauberer Energie betriebenen Produktionsanlagen weltweit und der zwingenden Voraussetzung vieler Einzelhändler, Produkte mit Netto-Null-Emissionen zu produzieren, bemühen sich Marken intensiv darum, Produktionsanlagen zu finden, die es ihnen ermöglichen, das Gütesiegel eines Unternehmens mit Netto-Null-Emissionen zu erhalten. Ambari hat eine Lücke in diesem Markt entdeckt und beabsichtigt, ein Siegel zu entwickeln, mit dem die Produkte anderer Marken versehen werden können und das bescheinigt, dass diese in Anlagen hergestellt wurden, die mit sauberer Energie betrieben werden

Nisha Grewal, Chief Executive Officer von Ambari, erklärte: Wir freuen uns sehr über die Einführung bei Europas größtem Einzelhändler. Unser Ziel ist es, unseren Umsatz so schnell wie möglich zu steigern, um eines Tages ein führendes Unternehmen im Bereich Konsumgüter und Herstellung unter Verwendung sauberer Energie zu sein.

Über Ambari Brands Inc.

Ambari ist ein Konsumgüterhersteller, der sich in erster Linie mit der Entwicklung von Konsumgütern, Co-Packing und der Herstellung von CBD-haltigen und CBD-freien Produkten befasst. Ambari strebt das Co-Packing und die Produktherstellung in Anlagen an, die zu 100 % mit sauberer Energie betrieben werden.

