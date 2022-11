MANCHESTER UNITED - Ronaldo geht, Club vor Verkauf?

Manchester United PLC (New) - WKN: A1J2MK - ISIN: KYG5784H1065 - Kurs: 14,940 $ (NYSE)

Aktuell liegt das Kursplus im europäischen Handel bei 26 % gegenüber dem Tagestief von gestern. Der zuletzt unzufriedene Superstar Christiano Ronaldo verlässt den Verein sofort, nur wenige Tage nachdem er in einem Interview Trainer Erik ten Hag und die Inhaberfamilie Glazer scharf kritisiert hatte. Nur wenige Stunden später sorgte die Meldung, dass die US-amerikanischen Eigentümer des Clubs, die bei den Fans wenig beliebte Glazer-Familie, externe Finanzierungen und ggf. sogar einen Verkauf prüfe, für Freudensprünge bei den Aktionären (Quelle: stock3.com/news). Die Aktie beendete den Handel an der New Yorker Börse gestern mit einem Plus von 15 % und klettert heute im europäischen Handel weiter.

Aktie versucht große Bodenbildung

Der Kurssprung kommt für die Aktie genau im richtigen Moment, versucht sie doch nach der Schwäche in der ersten Jahreshälfte eine größere Bodenbildung. Diese könnte mit der Rally seit gestern gelingen, sofern ein nachhaltiger Ausbruch über den Kreuzwiderstand bei 15,50 USD gelingt. Dort liegen der EMA200 sowie die Nackenlinie (schwarz) einer bullischen inversen SKS Bodenformation.

Kann sich das Papier oberhalb von 15,50 USD etablieren, wäre ein Anstieg zu den Zwischenhochs bei 20,45 - 20,86 USD möglich. Darüber hinaus eröffnet sich im Falle des Starts eines längeren Aufwärtstrends Potenzial bis zum 2018er Hoch bei 27,70 USD.

Scheitert der Ausbruch über 15,50 USD im ersten Anlauf, könnten noch weitere Konsolidierungen unterhalb dieser Hürde stattfinden. Ein tiefer Abverkauf bis zum Support bei 12,00 - 12,00 USD wäre jetzt zwar ungünstig, ein größeres Verkaufssignal entsteht jedoch erst mit einem nachhaltigen Abrutschen unter 12 USD.

Fazit: Die beiden Meldungen von gestern könnten einen größeren Umbruch im Verein ankündigen, der auch finanziell neue Perspektiven eröffnen würde. Die Anleger feiern die Ankündigungen in erster Reaktion, bei anhaltendem Kaufinteresse würde auch die Charttechnik mit einer vollendeten Bodenbildung grünes Licht für weiter steigende Notierungen liefern.

André Rain, Technischer Analyst und Trader