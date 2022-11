COMMERZBANK - Verpassen die Käufer den großen Ausbruch?

Commerzbank AG - WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Kurs: 8,000 € (XETRA)

Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen gab es eine weitere kurze Abwärtsbewegung, die - wie von meinem Kollegen Rene Berteit erwartet - an der Supportzone um 7,30 EUR endete. Seither arbeitet sich die Aktie der Commerzbank schrittweise an die obere Begrenzung der großen Dreiecksformation, die im Bereich von 8,00 EUR verläuft und schon zu Monatsanfang kurz überschritten wurde.

Über dem Novemberhoch wären die Zweifel beseitigt

Allerdings muss man attestieren, dass der Anstieg der letzten Wochen nicht nur an Dynamik eingebüßt hat, sondern durch den Rückfall unter 7,67 EUR ein erstes bärisches Achtungszeichen generiert wurde. Daher bleibt es zwar beim bullischen Grundtenor, das Risiko einer Topbildung im Bereich der Abwärtstrendlinie ist allerdings jetzt gestiegen. Für einen Ausbruchstrade wie für ein mittelfristiges Engagement bietet sich daher an, einen nachhaltigen Anstieg über das letzte Hoch bei 8,43 EUR abzuwarten. Im Anschluss sollte die Aktie aber zügig bis 8,90 und später 9,51 und 9,65 EUR steigen können.

Ein erneutes Scheitern an 8,43 EUR oder ein vorheriger, zweiter Einbruch unter 7,67 EUR dürfte die Bullen dagegen in Bedrängnis bringen. In diesem Fall sollte man mit Stopwellen und einer Korrektur bis 7,00 EUR rechnen, ehe sich die Commerzbank-Aktie wieder stabilisieren kann.

Commerzbank Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)