EQS-News: Erlebnis Akademie erzielt in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie dem Vor-Pandemie-Jahr 2019

Erlebnis Akademie erzielt in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie dem Vor-Pandemie-Jahr 2019



24.11.2022 / 15:00 CET/CEST

Erlebnis Akademie erzielt in den ersten neun Monaten 2022 Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr sowie dem Vor-Pandemie-Jahr 2019

Bad Kötzting, 24. November 2022 – Die Erlebnis Akademie hat heute die Zahlen für die ersten drei Quartale 2022 veröffentlicht und erzielte demnach einen Konzernumsatz von 18,0 Mio. Euro nach 11,5 Mio. Euro im stark von der Corona-Pandemie beeinflussten Vorjahr. Der Gesamtjahresumsatz des bislang erfolgreichsten Jahres 2019 mit 16,5 Mio. Euro wurde damit bereits im Neunmonatszeitraum mit aktuell elf vollkonsolidierten Standorten überschritten (2019: neun Standorte). Beim operativen Ergebnis (EBIT) erzielte das Unternehmen 1,3 Mio. Euro nach 2,4 Mio. Euro im Vorjahr.

„Das Jahr 2022 ist das erste Jahr seit Ausbruch von Covid-19, in dem wir nicht mehr stark unter dem Einfluss der Maßnahmen der Pandemiebekämpfung standen. Seit 2019 ist 2022 das erste Jahr, in dem wir zwar noch mit einigen Einschränkungen bis April, aber doch durchgehend alle Standorte geöffnet lassen durften. Entsprechend optimistisch sind wir in den Sommer gestartet – insbesondere da wir kurz davorstanden, zwei Neustandorte „ans Netz zu nehmen“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG: „Gemessen an unseren Erwartungen sind wir mit dem tatsächlichen bisherigen Verlauf 2022 nicht zufrieden. Wir konnten zwar gegenüber 2021 zulegen, aber gegenüber dem relevanteren Vergleichsjahr 2019 verzeichneten wir starke Rückgänge bei den Besucherzahlen. Die Verschiebung der Touristenströme in Richtung südlicher EU-Länder als auch der Verlauf des Wetters haben uns an nahezu allen Standorten getroffen. Zudem belastete uns die wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen spätere Eröffnung der Neustandorte in Irland und Kanada.“

Die Besucherrückgänge insbesondere an den deutschen sowie osteuropäischen Standorten im Jahr 2022 lagen je nach Standort im Vergleich zu 2019 zwischen 14 % bis hin zu in der Spitze 45 % und decken sich im Wesentlichen mit den Ankunftsrückgängen der jeweiligen Regionen. Nach der Coronazeit scheint der Wunsch nach Süden und Meer, aber auch das Preisgefälle zwischen Nord- und Südeuropa ebenso gewirkt zu haben wie die Folgen der geopolitischen Lage mit den Sorgen vor der weiter steigenden allgemeinen Inflation und der schon existenten Energiepreisexplosion. Die Erlebnis Akademie geht davon aus, dass die Bedeutung dieser Faktoren für das touristische Verhalten im kommenden Jahr sukzessive wieder abnehmen wird und dass auch Corona kein Thema mehr sein wird, wie noch zu Beginn des laufenden Jahres.

Neben dem in diesem Jahr allgemein veränderten Nachfrageverhalten spielte das Wetter eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Besucherzahlen an einigen Standorten. Der in Teilen Europas starken Hitzewelle, mit vor allem an den Standorten im Westen (Elsass und Saarland) deutlich mehr Tagen mit Temperaturen über 30°C im Vergleich zu 2019, folgte ein sehr nasser und verregneter September, was die Standorte Bayerischer Wald, Schwarzwald, Saarschleife sowie die Standorte im Elsass, in Slowenien, in Tschechien und Österreich mit Niederschlagszuwächsen gegenüber dem 10-jährigen Mittel von bis zu 156% besonders stark belastete.

„Aufgrund der genannten Faktoren ist die Entwicklung an den Standorten sehr heterogen ausgefallen und wir mussten Ende September unsere Prognose anpassen, da wir zur Jahresmitte noch optimistischer auf die Sommermonate geblickt hatten“, so Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG. „Aber abgesehen von dieser wohl temporären Beeinträchtigung der Besucherzahlen ist der Gesamtverlauf des Jahres durchaus auch erfolgreich gewesen. Denn wir sind bei den Standorten erneut gewachsen, haben unseren Umsatz gesteigert und konnten uns mit den Standorten in Irland und Kanada noch einmal weiter diversifizieren. Für 2023 und darüber hinaus sehen wir eine gute Basis und erwarten auch in der gesamten Tourismusindustrie wieder einen Schub nach vorn.“

Die Neustandorte der Erlebnis Akademie in Irland und Kanada haben bereits eine gute Auslastung gezeigt. In Kanada wurden im Oktober 2022 mehr als 33.000 Besucher gezählt, womit der Standort als bester im Oktober 2022 performte. Das sollte ein guter Indikator für das Potenzial in 2023 sein.

Hinweis: Die Quartalsmitteilung Q3/2022 steht auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt fünf Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2021 besuchten insgesamt mehr als 1,7 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

