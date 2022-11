EQS-News: MBB SE verkauft OBO-Werke GmbH mehrheitlich an Accursia Capital

EQS-News: MBB SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/ESG

MBB SE verkauft OBO-Werke GmbH mehrheitlich an Accursia Capital Berlin, 24. November 2022 – MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat heute die Mehrheit an der OBO-Werke GmbH an Accursia Capital verkauft. Accursia Capital plant die nachhaltige Entwicklung der OBO als neue Beteiligungsplattform und möchte das Wachstum des Unternehmens auch durch Investitionen am Standort Stadthagen forcieren. OBO erwirtschaftet dieses Jahr voraussichtlich einen Umsatz von rund 24 Mio. € bei einem positiven EBITDA. „Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Management der OBO die zukünftigen Wachstumpotentiale des Unternehmens zu heben. Accursia Capital wird OBO dabei als verlässlicher Partner begleiten“, zeigt sich Martin Scheiblegger, Geschäftsführender Gesellschafter von Accursia Capital, über die Akquisition erfreut. MBB wird sich mit dem Verkauf der OBO noch stärker auf seine aktuellen Wachstumsfelder Energiewende, klimaneutrale Mobilität, IT-Security und Sustainable Consumer Goods konzentrieren. MBB strebt an, seine Tochterunternehmen CO2-neutral aufzustellen und den Verbrauch fossiler Energie auf ein Minimum zu reduzieren. Zur Erreichung dieses Ziels hat MBB erhebliche Investitionen in die Produktion regenerativer Energie beschlossen, nimmt aktuell einen Elektrolyseur bei Bohlen & Doyen zur Produktion von Wasserstoff in Betrieb und treibt die Dekarbonisierung zahlreicher Produktionsverfahren voran. MBB SE Joachimsthaler Straße 34 10719 Berlin Tel +49 30 844 15 330 anfrage@mbb.com www.mbb.com Geschäftsführende Direktoren Dr. Constantin Mang (CEO) Dr. Jakob Ammer Torben Teichler Verwaltungsratsvorsitzender und Geschäftsführender Direktor Dr. Christof Nesemeier Registergericht Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

