NAGARRO - Legen die Bullen nach?

"Wow!" kann man da nur sagen. In einem schwierigen Jahr 2022 folgt beim IT-Dienstleister Nagarro eine Prognoseerhöhung nach der anderen. Stammlesern auf stock3 ist die Aktie wohlbekannt, die Analysenserie über Monate kann sich sehen lassen, der im Oktober vorgestellte Fahrplan erwies sich einmal mehr als Volltreffer. Zuletzt berichtete mein Kollege Reinhard Hock über den Quartalsbericht und eine weitere Prognoseanhebung. Wie ist die Aktie nach der Zielerreichung einzustufen?

Zunächst eine fundamentale Bemerkung: Mir ist aufgefallen, dass der Analystenkonsens beim Gewinn je Aktie sowohl für 2022 als auch 2023 gegenüber der Besprechung im Oktober nicht etwa gestiegen, sondern gesunken ist, für 2022 von 5,24 auf 5,17 EUR je Aktie, für 2023 von 6,59 auf 5,83 EUR je Aktie. Die Umsatzschätzungen gingen dagegen nach oben. Woran das liegt, obwohl das Unternehmen ja auch die Margenprognosen bestätigt hat, vermag ich aktuell nicht zu sagen. Eventuell hat einer der Leser ja eine Idee.

Massives Widerstandscluster voraus

Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie nun einige Widerstände vor der Nase, dockt heute am EMA200 an. Darüber verläuft eine Abwärtstrendvariante seit März, wiederum darüber lassen sich Widerstände bei 117,80 EUR und in Form des letzten Hochs bei 118,40 EUR nennen. Kann die Aktie all diese Barrieren aus dem Weg räumen, lässt sich weiteres Potenzial in Richtung des Augusthochs bei 131,00 EUR ableiten.

Auf der Unterseite ist der Pullback auf die Ausbruchsmarke von 109,20 EUR erfolgt. Gestern entstand eine bullische Reversalkerze, die heute bestätigt wird. Somit könnten kurzfristige Absicherungen unter dem bisherigen Wochentief bei 108,00 EUR erfolgen.

Fazit: Nach der mehrtägigen Konsolidierung nimmt die Nagarro-Aktie wieder Fahrt auf. Die Unterstützung bei 109,20 EUR wurde bestätigt. Im Idealfall entstehen bald neue Hochs und die Aufwärtsbewegung setzt sich in Richtung 131 EUR fort.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mio. EUR 546,04 859,33 1.038,83 Ergebnis je Aktie in EUR 2,21 5,17 5,83 Gewinnwachstum 133,94 % 12,77 % KGV 52 22 20 KUV 2,9 1,8 1,5 PEG 0,2 1,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

