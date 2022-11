SIEMENS ENERGY - Rally erreicht wichtige Hürden

Siemens Energy AG Namens-Aktien o.N. - WKN: ENER6Y - ISIN: DE000ENER6Y0 - Kurs: 16,130 € (XETRA)

Die Aktie von Siemens Energy fiel am 13. Oktober 2022 auf ein Allzeittief bei 10,25 EUR, nachdem sie im Januar noch ein Allzeithoch bei 34,48 EUR markiert hatte.

Seit diesem Tief aus dem Oktober befindet sich der Wert in einer steilen Rally. Diese führte die Aktie gestern über den EMA 200 bei 15,77 EUR. Heute eröffnet sie positiv. Allerdings nähert sich der Wert damit hohen Hürden an. Die erste hohe Hürde liegt bei 16,99 EUR. In diesem Bereich verläuft auch der Abwärtstrend seit 06. April 2022. Die nächste hohe Hürde läge bei 18,36 EUR.

Der RSI (14) drang auf Tagesbasis am 10. November in den oberen Extrembereich ein. Er notiert inzwischen bei 86,70 Punkten. Damit ist die Aktie stark überkauft

Endet die Rally bald?

Die Rally der letzten Wochen war beeindruckend. Aber sie scheint sich ihrem Ende zu nähern. Im Idealfall endet diese Rally im Bereich um 16,99 EUR. Anschließend wäre ein Rücksetzer gen 13,36 EUR möglich.

Sollte die Aktie aber über 16,99 EUR ausbrechen, bestünde noch die Chance auf einen Anstieg gen 18,36 EUR.

Fazit: Viel Platz nach oben ist nicht mehr. Ein klares Verkaufssignal liegt aber bisher nicht vor.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)