EQS-News: MOBOTIX AG: Einblicke, Ausblicke und Dialog - MOBOTIX nimmt am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt teil

MOBOTIX AG: Einblicke, Ausblicke und Dialog - MOBOTIX nimmt am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt teil



28.11.2022 / 13:00 CET/CEST

Einblicke, Ausblicke und Dialog - MOBOTIX nimmt am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt teil

Langmeil, November 2022 - MOBOTIX ist Teilnehmer des Deutschen Eigenkapitalforums in Frankfurt am Main, der größten Informations- und Netzwerkveranstaltung zum Themengebiet Unternehmensfinanzierung über die Börse. Die MOBOTIX AG wird am 29.11. um 10:05 Uhr im Raum Prague des Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt am Main über ihre Geschäftsentwicklung und aktuelle Finanzkennzahlen berichten sowie einen Ausblick in die Zukunft geben.



Bereits seit 1996 wird das Deutsche Eigenkapitalforum zum Austausch von Investoren und Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen von der Deutschen Börse organisiert. Die MOBOTIX AG wird im Rahmen dieser exklusiven Veranstaltung bereits am 28.11. zahlreiche Meetings mit Investoren haben.



„Wir kommen gerne zum Deutschen Eigenkapitalforum“, betont MOBOTIX CFO Klaus Kiener. „Der direkte Austausch mit unseren Investoren und Interessenten ist uns wichtig. Natürlich wünscht man sich als Wirtschaftsunternehmen angenehmere Rahmenbedingungen als das aktuelle Jahr mit den Nachwirkungen der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und der daraus folgenden Energiekrise. Doch gerade in solchen Phasen ist uns die Transparenz wichtig. Wir glauben, dass wir basierend auf Künstlicher Intelligenz von MOBOTIX rund um das Sammeln, Kombinieren und Analysieren von Daten beste Aussichten am Markt haben. Und auch im Thermaltechnologie sind wir viel versprechend positioniert, was nicht zuletzt unsere Dreifachzertifizierung im Brandschutz von VdS, CNPP und EN 54-10 eindrucksvoll belegt. Es gibt auch in diesen anspruchsvollen Zeiten Lichtblicke, die wir unseren Inverstoren währen des Events gerne auch aufzeigen möchten.“



Weiter Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier:







Kontakt:

Klaus Kiener, CFO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

