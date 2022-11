Trading-Chance Target: Da ist ein Deckel drauf … am Ende dürften die Bären gewinnen

Werbung

Die US-Handelskette Target wird im am 31.1.2023 endenden Geschäftsjahr sehr deutlich weniger verdienen als in den Jahren zuvor. Die gestiegenen Kosten und die vorsichtig gewordenen Verbraucher schlagen auf die Bilanz durch. Trotzdem kehren die Käufer die Aktie bislang immer wieder zurück. Aber über kurz oder lang werden sie wohl aufgeben: eine Trading-Chance Short.

Das war schon unangenehm, was Target am 16. November zum am 31.10. beendeten, dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 melden musste: Statt des erwarteten Gewinns von 2,13 US-Dollar kamen nur 1,54 US-Dollar zusammen. Und das war kein einmaliger Ausrutscher: Damit blieben drei Quartale in Folge deutlich hinter den Gewinnprognosen zurück. Und selbst, wenn die Analysten-Prognose für das laufende, letzte Quartal diesmal nicht zu hoch liegen sollte, kämen für das Gesamt-Geschäftsjahr gerade einmal 5,50 US-Dollar Gewinn pro Aktie heraus. Und momentan wäre nicht zu erkennen, warum das 2023 viel besser werden sollte, denn:

Walmart hat Target vorerst abgehängt

Konkurrent Walmart hatte in seinem dritten Quartal besser abgeschnitten, hatte sogar einen Tick mehr verdient als im Vorjahresquartal, während Targets Gewinn sich fast halbierte. Die Strategie, sich durch eine schlankere Lagerhaltung und optimierte Abläufe an die Inflation anzupassen, scheint bei Walmart zu funktionieren, bei Target weniger. Und auch der Umsatz war nicht überzeugend, der stieg unter der Inflationsrate, bei Walmart sah das besser aus.

Trotzdem ist die Target-Aktie aber nicht so deutlich gefallen, wie man das erwarten könnte. Ein Grund dürfte darin liegen, dass die Analysten unterstellen, dass der Gewinn 2023 dann wieder deutlich steigen wird. Aber selbst wenn deren derzeitiges, durchschnittliches 2023er-Gewinnziel von 9,80 US-Dollar pro Aktie eintreffen würde, wäre die Aktie mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,5 eher teuer bewertet. Und für das laufende Jahr ist das KGV mit 29 sogar hanebüchen hoch, in normalen Jahren bewegte sich Targets Bewertung zwischen 12 und 15.

Die Aktie wurde mehrfach am „Deckel“ nach unten abgewiesen

Da steckt also immer noch sehr viel Hoffnung im Kurs. Und die Chance, dass der US-Konsum kurzfristig wie ein Phönix aus der Asche aufsteigt und zugleich die inflationsbedingt gedrückten Gewinnmargen durchstarten, ist realistisch betrachtet eher klein. Noch bleiben die Trader stur, kaufen jeden Rückschlag als Reaktion auf eine weit hinter ihren Erwartungen zurückbleibende Realität wieder auf. Aber ob das auf Dauer so weitergehen wird, ist zweifelhaft, denn vielen Akteuren dürfte klar sein:

Würde die Target-Aktie da durchgehen, wo sie im August und November als Folge wieder mal enttäuschender Quartalsergebnisse nach unten drehte, nämlich an der Widerstandslinie bei 184 US-Dollar, wäre die Aktie erst recht überbewertet. Und das ist vor allem den Bären, den Short-Sellern, klar. Da ist auf der Oberseite also ein Deckel auf dem Kurs, der zwar nicht unmöglich, aber doch eher schwer zu heben wäre, während die sogar auf Basis optimistischer 2023er-Gewinnschätzungen eher zu hohe Bewertung den Weg nach unten grundsätzlich frei ließe. Vor allem natürlich, wenn die Reihe enttäuschender Quartalsbilanzen weitergeht.

Hier sollte man mit einem moderaten Hebel zu Werke gehen

Wir haben für diese Trading-Chance Short ein Knock-Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 247,502 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein aufgrund der hohen Volatilität der Aktie bewusst moderater Hebel von ca. 1,9 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 188 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,04 einem Kurs um 5,70 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Short auf die Target Corp. lautet PH7AE4.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 179 US-Dollar, 184 US-Dollar, 209 US-Dollar

Unterstützungen: 145 US-Dollar, 137 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Target Corp.

Basiswert Target Corp. WKN PH7AE4 ISIN DE000PH7AE47 Basispreis 247,502 US-Dollar K.O.-Schwelle 247,502 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 1,9 Stop Loss Zertifikat 5,70 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

