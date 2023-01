Kann man heute schon in die Welt von morgen investieren?

Werbung

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, E-Mobilität – Schlagworte, bei denen man sofort weiß, dass diese großen Trends die Welt und unsere gesellschaftliche Zukunft bestimmen und verändern werden. Deshalb werden sie häufig auch als Megatrends bezeichnet. Doch solche Megatrends verändern nicht nur die Art und Weise, wie wir morgen leben werden, sondern auch, wie wir Geld anlegen können. Denn innovative Unternehmen, die in diesen wachstumsstarken Bereichen tätig sind, könnten zu den Wirtschaftsriesen von morgen werden.

Anleger haben die Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren. Zum Beispiel mit ETFs, die breit gestreut in die aussichtsreichsten Unternehmen in ihrem jeweiligen Sektor investieren. Fidelity bietet Anlegern fünf Themen-ETFs zu den größten zukunftsorientierten Trends unserer Zeit. Diese bauen auf das Know-How der Fidelity Researchs-Teams auf der ganzen Welt auf, die jeden Tag Tausende Fundamentaldaten auswerten, gezielt die relevanten Subthemen der großen Trends analysieren und jene Unternehmen mit den potenziell günstigsten Performance-Perspektiven identifizieren. So entstehen passive ETFs, die aktive Akzente setzen.

Wichtiger denn je: Erneuerbare Energien

Erneuerbare Energien gelten als der Schlüssel zu einer klimaneutralen Zukunft. Überall auf der Welt wird das erkannt und in entsprechende Infrastruktur investiert. Zusätzlich haben erneuerbare Energien jüngst durch die Energiekrise einen enormen Schub erfahren. Der Fidelity Clean Energy UCITS ETF investiert in innovative Unternehmen, die Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonnen- und Windkraft produzieren und vertreiben oder die dafür nötige Technik bereitstellen.

Gesundheit 2.0: Digitale Medizin

Technologische Innovation hält auch Einzug in den Gesundheitsbereich und hat dort – besonders durch die Corona-Pandemie – stark an Bedeutung gewonnen. Virtuelle Arztbesuche, Telemedizin und digitale Vorsorge etablieren sich zunehmend und können dazu beitragen, Herausforderungen wie die Bevölkerungsalterung und den Fachkräftemangel in Gesundheits- und Pflegeberufen zu bewältigen. Mit dem Fidelity Digital Health UCITS ETF können Anleger von diesem Trend profitieren.

Science-Fiction wird wahr: Das Metaverse

Einst visionäres Gadget aus Spielfilmen, nimmt das Metaverse heute immer realere Züge an. In den Bereichen Gaming und Social Media sind bereits vielversprechende Projekte entstanden. Erste Marken sehen großes Umsatzpotenzial und positionieren sich in der virtuellen Welt. Die Vorstellung, dass VR-Brillen bald so alltäglich werden wie Smartphones, ist jedenfalls alles andere als Science-Fiction. Der Fidelity Metaverse UCITS ETF investiert in die Pioniere der Branche, die Produkte und Dienstleistungen für das Metaverse entwickeln und verkaufen.

Alles in der Wolke: Cloud-Infrastrukturen

Daten, Applikationen und Rechenleistung in Sekundenschnelle von überall aus abrufen – Cloud Computing macht´s möglich. Immer mehr Unternehmen auf der ganzen Welt setzen auf die Auslagerung ihrer IT, um so Kosten zu sparen und an Effizienz zu gewinnen. Vor allem durch das riesige Potenzial des Internets der Dinge (der Vernetzung physischer und virtueller Objekte) wird der Bereich in Zukunft noch weiterwachsen. Mit dem Fidelity Cloud Computing UCITS ETF können Anleger in diesen aussichtsreichen Trend investieren.

Geben Gas: Elektrisches und autonomes Fahren

Die zunehmende Zahl elektroangetriebener Fahrzeuge auf unseren Straßen zeigt, wie schnell der Wandel im Bereich der Mobilität voran geht. Autonom fahrende Autos, an denen gearbeitet wird, lassen erahnen, wie viel Potenzial in dem Bereich steckt. Mit dem Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation UCITS ETF setzen Anleger auf die Treiber und Profiteure dieser Entwicklungen. Dazu zählen Hersteller elektrisch und autonom fahrender Autos und ihre Zulieferer sowie Entwickler und Anbieter vernetzter Mobilitätskonzepte, die den Trend zu einer intelligenten und nachhaltigen Mobilität voranbringen.

Fazit:

In den kommenden Jahren werden wir in vielen zukunftsträchtigen Bereichen beachtliches Wachstum sehen. Die Fidelity Themen-ETFs bieten eine gute Möglichkeit, hier als Anleger dabei zu sein.