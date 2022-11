Deutsche-Bank-Chef fordert global einheitliche Regeln für Hochrisiko-Kredite

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing spricht sich für eine weltweit einheitliche Regulierung des Geschäfts mit Hochrisiko-Krediten aus.

"Wir würden eine globale Regulierung schätzen", sagte Sewing am Mittwoch auf der "Financial Times Bankenkkonferenz. Die Vorschriften der Europäischen Zentralbank (EZB) unterschieden sich von den Regeln der US-Notenbank Fed. Das sei schlecht für den Wettbewerb. Die EZB hatte vergangene Woche von der Deutschen Bank einen zusätzlichen Kapitalaufschlag gefordert, weil das Institut aus Sicht der Aufsicht die Risiken in dem Geschäft nicht ausreichend angegangen ist.

(Bericht von Marta Orosz; redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)