IG-Metall-Chef befürwortet erleichterte Fachkräftezuwanderung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann unterstützt die Regierungspläne für eine erleichterte Zuwanderung von Fachkräften. "Als Gesellschaft profitieren wir davon, wenn qualifizierte Arbeitskräfte nach Deutschland kommen", sagte Hofmann der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb sei es an der Zeit, das Thema anzupacken. "Bürokratische Hürden - beginnend bei der Visa-Beantragung bis zur Anerkennung von Berufsabschlüssen - behindern heute den Zuzug", bemängelte der Vorsitzende der größten deutschen Einzelgewerkschaft.

Das Bundeskabinett will am Mittwoch eine Reihe von Eckpunkten beschließen. So sollen anerkannte Fachkräfte mit einem gültigen Arbeitsvertrag einfacher als bisher nach Deutschland kommen können. Auf der Basis eines Punktesystems sollen zudem auch Menschen ohne Arbeitsvertrag einreisen dürfen, wenn sie bei bestimmten Kriterien wie Sprachkenntnissen oder Berufserfahrung besonders gut abschneiden.

Nach Hofmanns Worten ist Zuwanderung aber nicht der einzige Weg, den Fachkräftemangel zu bekämpfen: "Konsequente Aus- und Weiterbildung, Arbeitszeiten, die Familie und Beruf vereinbar machen sowie gute, gesundheitsfreundliche Arbeitsbedingungen sind ebenfalls von großer Bedeutung."/ax/DP/zb