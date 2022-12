EQS-Adhoc: Neumüller CEWE COLOR Stiftung: Dr. Rolf Hollander als Kuratoriumsvorsitzender verlängert, Vorstand lässt dies rechtlich prüfen

EQS-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalie

Neumüller CEWE COLOR Stiftung: Dr. Rolf Hollander als Kuratoriumsvorsitzender verlängert, Vorstand lässt dies rechtlich prüfen



01.12.2022 / 16:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Neumüller CEWE COLOR Stiftung: Dr. Rolf Hollander als Kuratoriumsvorsitzender verlängert, Vorstand lässt dies rechtlich prüfen Oldenburg, 1. Dezember 2022. Das Kuratorium der Neumüller CEWE COLOR Stiftung teilte heute mit, dass es in seiner Sitzung vom 29. November 2022 Dr. Rolf Hollander für weitere vier Jahre als Mitglied und in seiner Funktion als Vorsitzender des Kuratoriums verlängert hat. Der Vorstand der Neumüller CEWE COLOR Stiftung lässt rechtliche Bedenken hinsichtlich der Satzungskonformität dieser Entscheidungen prüfen. Als persönlich haftende Gesellschafterin führt die Neumüller CEWE COLOR Stiftung die Geschäfte der börsennotierten CEWE Stiftung & Co. KGaA. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Investor Relations, CEWE Stiftung & Co. KGaA 01.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

