'Global Dream'-Bau könnte bis zu 650 Arbeitsplätze in Wismar sichern

WISMAR (dpa-AFX) - Die Fertigstellung des Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" für den Disney -Konzern könnte bis zu 650 Arbeitsplätze in Wismar sichern. Mindestens würden jedoch 400 Mitarbeiter eingestellt, teilte die von Disney beauftragte Meyer-Werft am Donnerstag mit. Bis 2025 soll das kürzlich verkaufte Schiff - das auch unter "Global One" bekannt war - fertig sein. Der Bau wurde von den inzwischen insolventen MV Werften begonnen.

Die Gewerkschaft IG Metall zeigte sich erfreut, auch weil bereits Eckpunkte eines Tarifvertrags vereinbart wurden, der den Beschäftigten Stundenlöhne auf Tarifniveau garantieren soll, jedoch bei einer verringerten Arbeitszeit von 35 Stunden in der Woche. "Das ist ein klares Signal für gute Arbeit auf der Werft in Wismar. Durch eine Absenkung der Arbeitszeit schaffen wir gemeinsam für mehr Kolleginnen und Kollegen eine Beschäftigungsbrücke hin zu neuen Projekten", sagte IG-Metall-Vertreter Henning Groskreutz.

Wann es tatsächlich losgeht, ist unklar. "Der Um- und Weiterbau des neuen Schiffes wird schnellstmöglich starten, wenn die wesentlichen Designänderungen mit dem neuen Eigentümer festgelegt sind", hieß es in der Mitteilung der Meyer-Werft aus dem niedersächsischen Papenburg. Die Transfergesellschaft der MV-Werften-Gruppe, in der zuletzt 900 Beschäftigte der Standorte Wismar, Rostock und Stralsund waren, läuft Ende Januar aus. Bis dahin wollen die Betroffenen Sicherheit./ssc/DP/men