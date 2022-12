Dax vor US-Jobdaten schwächer - Stabilus lockt mit Dividende

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Wenige Stunden vor Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten ist die Stimmung am deutschen Aktienmarkt angespannt.

Der Dax notierte am Freitagfrüh 0,3 Prozent schwächer bei 14.450 Punkten. "Auf dem Wunschzettel der Anleger findet sich ein schwächerer, aber nicht zu schwacher Arbeitsmarktbericht", sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Denn niemand will, dass nach ersten Entspannungssignalen von der Inflationsfront nun gleich wieder die Debatte über eine bevorstehende Rezession in der amerikanischen Wirtschaft losgetreten wird." Experten erwarten für November den Aufbau von 200.000 US-Stellen außerhalb der Landwirtschaft im Vergleich zu 261.000 im Vormonat.

Der Dividendenvorschlag von Stabilus kommt bei den Anlegern gut an. Die Titel gewinnen 1,1 Prozent auf 62,70 Euro. Der Industrie- und Autozulieferer schlägt eine Ausschüttung von 1,75 Euro je Aktie für 2022 vor. "Das liegt ganz klar über den Markterwartungen", sagte ein Händler.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)