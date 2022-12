EQS-News: Direct Communication Solutions Inc. gibt die Einreichung einer Registrierungsbestätigung für den vorgeschlagenen Börsengang und den Antrag auf Uplisting zur NYSE

Emittent / Herausgeber: Direct Communication Solutions, Inc. / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Börsengang

Highlights: Das Unternehmen hat eine Registrierungserklärung bei der Börsenaufsichtsbehörde ‚Securities and Exchange Commission‘ ( „SEC“) hinsichtlich des Börsengangs in den Vereinigten Staaten in Zusammenhang mit seinen Stammaktien eingereicht (das „Angebot“). San Diego, Kalifornien --(Newsfile Corp. – 1. Dezember 2022) - Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX) (CSE: DCSI) (FSE: 7QU) (das „Unternehmen“, „Direct Communication Solutions“ oder „DCS“), ein führender Anbieter von IT-Lösungen für den IdD-Markt (Internet der Dinge), freut sich, bekannt zu geben, dass DCS eine Registrierungserklärung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde („SEC“) in Zusammenhang mit einer vorgeschlagenen Neuemission seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten (das „Angebot“) eingereicht hat. Das Unternehmen erwartet, dass das Angebot vorbehaltlich der Markt- und sonstigen üblichen Bedingungen erfolgt, nachdem die SEC ihr Prüfungsverfahren durchgeführt hat. DCS hat beantragt, seine Stammaktien an der NYSE American-Börse unter dem Börsenkürzel „DCSX“ zu notieren. Der Abschluss des Angebots hängt von der Genehmigung der Notierung der Stammaktien an der NYSE American-Börse ab. Es gibt allerdings keine Gewissheit, dass eine solche Genehmigung erteilt wird. ThinkEquity wird als alleiniger Konsortialführer für das Angebot fungieren. Das Angebot wird im Einklang mit einem entsprechenden Prospekt vorgenommen. Kopien des vorläufigen Prospekts (Preliminary Prospectus) für das Angebot erhalten Sie (sobald verfügbar) auf der Website der SEC www.sec.gov oder von ThinkEquity, 17 State Street, 22nd Floor, New York, New York 10004, telefonisch unter (877) 436-3673, oder per E-Mail bei prospectus@think-equity.com. Eine Registrierungserklärung über den vorgeschlagenen Verkauf dieser Wertpapiere wurde bei der SEC eingereicht, ist jedoch noch nicht wirksam geworden. Gemäß einer Registrierungserklärung angebotene Wertpapiere können vor dem Zeitpunkt, an dem diese Registrierungserklärung wirksam wird, weder verkauft noch können Kaufangebote akzeptiert werden. Diese Presseerklärung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar und beinhaltet weder ein Angebot noch eine Aufforderung noch einen Verkauf in einem Rechtsraum, in dem solche Angebote, Aufforderungen oder Verkäufe vor der Registrierung oder Zulassung gemäß den Börsengesetzen dieses Rechtsraums ungesetzlich wären. Alle Angebote, Aufforderungen oder Kaufangebote bzw. Käufe von Wertpapieren werden im Einklang mit den Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 in der geänderten Fassung vorgenommen. Über DCS DCS ist ein Integrator von Technologielösungen, dessen Fokus auf der Vernetzung des Internet der Dinge liegt. Wir bieten echte Lösungen für echte Probleme. Unsere Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services sammeln und bewerten geschäftskritische Daten von Assets aller Art. DCS hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und wird an der OTCQX („DCSX“), der Canadian Securities Exchange („DCSI“) und der Frankfurter Börse („7QU“) gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter www.dcsbusiness.com. DCS und das DCS-Logo gehören zu den Marken von DCS in den Vereinigten Staaten. Alle anderen genannten Marken oder Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, welche die heutigen Ansichten der Geschäftsleitung zu künftigen Ereignissen und Vorgängen widerspiegeln. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den gemachten Angaben abweichen können. Nach unserer Auffassung gehören zu diesen potenziellen Risiken und Unsicherheiten u. a.: die anhaltende COVID-19-Pandemie, die Abhängigkeit des Unternehmens von Drittherstellern, Lieferanten, Technologien und Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, Branchenrisiken wie Wettbewerb, Online-Sicherheit, staatliche Regulierung und globale Wirtschaftsbedingungen sowie die Finanzlage des Unternehmens und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten mit Blick auf diese Faktoren beurteilt werden. Diese Risikofaktoren und andere wichtige Faktoren, die unsere Geschäfts- und Finanzergebnisse beeinflussen können, werden in der Diskussion und Analyse unserer Geschäftsleitung, in regelmäßigen Berichten und anderen öffentlichen Unterlagen erörtert, die auf SEDAR unter www.sedar.com einsehbar sind und beim OTC Disclosure and News Service veröffentlicht werden. DCS verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Bill Espley, Director

bespley@dcsbusiness.com

604-630-3072 Mike Zhou, Director

mzhou@dcsbusiness.com

604-338-6485 Chris Bursey, CEO

cbursey@dcsbusiness.com

858-525-2483 Um die ursprüngliche Version dieser Pressemitteilung anzusehen, gehen Sie auf https://www.newsfilecorp.com/release/146530

