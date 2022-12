IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy gibt Ergänzung von Beraterteam und damit in Zusammenhang stehende Ausgabe von Optionen bekannt

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American Energy gibt Ergänzung von Beraterteam und damit in Zusammenhang stehende Ausgabe von Optionen bekannt

Erfahrener Lithium- und Technologieexperte Emilio Bunel in technisches Beraterteam von Unternehmen aufgenommen

2. Dezember 2022 - Calgary (Alberta). Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG, OTC PINK: PAANF, FRA: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Emilio Brunel per 1. Dezember 2022 dem Beraterteam des Unternehmens beigetreten ist. Herr Bunel erwarb im Jahr 1980 sein M.S.-Diplom in Verfahrenstechnik an der Universität von Chile und im Jahr 1988 sein Ph.D.-Diplom in Chemie am California Institute of Technology. Er startete seine berufliche Laufbahn bei DuPont Central Research, wo er zwölf Jahre lang im Bereich der Katalyse arbeitete. Zwischen 2001 und 2008 arbeitete er in der Pharmaindustrie. Nach 20 Jahren in dieser Branche wurde Bunel im Oktober 2008 zum Leiter der Chemical Sciences and Engineering Division am Argonne National Laboratory des US-Energieministeriums ernannt, wo er für die Leitung einer wissenschaftsbasierten Forschungs-, Entwicklungs- und Frühstadium-Organisation verantwortlich zeichnete. Im November 2017 wurde er zum VP of Innovation von Sociedad Química y Minera (SQM) ernannt, einem der größten Lithiumproduzenten der Welt. Nach seiner Tätigkeit bei SQM wechselte er als Professor an die Katholische Universität von Chile, wo er eine gemeinsame Stelle mit der Fakultät für Chemie und Pharmazie und jener für Technik innehat. Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen neue Materialien für die Energiespeicherung und nachhaltige Technologien zur Herstellung von Lithiumrohstoffen.

CEO und Director Jason Latkowcer sagte: Wir freuen uns, jemanden mit Emilios Berufserfahrung in unserem technischen Beraterteam zu haben. Da er bereits für Dupont, das Energieministerium und eines der größten Lithiumunternehmen der Welt, SQM, gearbeitet hat, wird sein Know-how überaus wertvoll sein. Wir sind bestrebt, Technologien zu beschaffen und Technologiepartner einzusetzen, die uns dabei helfen können, nachhaltigere Techniken und Verfahren zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass Herr Bunel der Richtige ist, um das Unternehmen bei dieser Initiative zu leiten und zu unterstützen, einschließlich der Bewertung der zahlreichen neuen Technologien, die von anderen in der Branche für die Gewinnung von Tonstein, Sole und Lithium-Cäsium-Tantal aus Pegmatitmineralien entwickelt werden.

Pan American gibt auch bekannt, dass es Herrn Bunel in Zusammenhang mit seiner Aufnahme in das technische Beraterteam 50.000 Aktienoptionen (Optionen) mit einem Ausübungspreis von 0,80 $ gewährt hat. Die Herrn Bunel gewährten Optionen werden in gleichen vierteljährlichen Raten von 12.500 Optionen am 1. Dezember 2022, 1. Juni 2023, 1. Dezember 2023 und 1. Juni 2024 ausgegeben. Jede ausgegebene Option berechtigt Herrn Bunel nach der Zahlung des Ausübungspreises zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Die Herrn Bunel gewährten Optionen verfallen am 1. Dezember 2027.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Referenzprojekt das Unternehmen ist das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Green Energy im Paradox Basin, Utah, USA. Das Unternehmen hat ferner eine Konzessions-Optionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt von Horizon abgeschlossen, das im Clayton Valley - Lithiumgürtel Tonopah, Nevada, USA, liegt.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung in Kanada mit Magabra Resources mit dem Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora, Ontario, abgeschlossen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

