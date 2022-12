Schwächer in die Woche | CHINA | APPLE | TESLA im Fokus

Die Futures an der Wall Street deuten auf Kursverluste von rund einem halben Prozent im Dow Jones, S&P und Nasdaq. Trotz der robusten Arbeitsmarktdaten sind die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen wieder auf ein Niveau von 3,52% zurückgefallen. In der Tat geht die Wall Street weiterhin davon aus, dass die FED den Leitzins am 14. Dezember um nur 50, und nicht 75 Basispunkte anheben wird. In diesem Zusammenhang wird vor allem dieser Freitag wichtig sein. An dem Tag werden die November-Erzeugerpreise gemeldet, wie auch das Dezember-Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan. Die Aktien von Tesla stehen unter Druck. Berichten zur Folge soll die Produktion in Shanghai wegen der flauen Nachfrage um bis zu 20% reduziert werden. Was China betrifft, sehen wir zunehmend Zeichen einer Lockerung der Null-Toleranz-Covid-Politik. China-Tech führt die Erholung somit seit Tagen fort. Was Apple betrifft, soll die gewaltige iPhone Fabrik in China Ende Dezember, Anfang Januar wieder voll ausgelastet sein.



00:00 - Intro

00:37 - Interview Christian Lindner

02:19 - Marktlage: Trends, VIX, Renditen der Anleihen

06:08 - 3. Phase der Bärenmarktes

07:22 - Meldungen aus China

10:10 - Apple: Mangel an iPhones

11:38 - Tesla | Twitter | Microsoft

13:26 - Up- und Downgrades

14:05 - Ausblick auf die Woche

15:20 - Arbeitsmarktbericht

17:14 - Caesar



