Silber - Unterschiedliche Zeitebenen – die gleiche Botschaft

Ganz allgemein fällt es dem Silberpreis in einer generellen Edelmetallhaussephase tendenziell leichter, den Goldpreis zu schlagen. Der gerade besprochene Verhältnischart ist die perfekte Überleitung zur Analyse des „Gold des kleinen Mannes“. “Erkläre die Vergangenheit, erkenne die Gegenwart, sage die Zukunft voraus!“ Dieser hippokratische Anspruch gilt natürlich auch für Technische Analysten – gerade bei der Erstellung des Jahresausblicks. In Bezug auf den Silberpreis wird diesem hehren Ziel vor allem die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen gerecht. Aus Sicht des langfristigen Jahrescharts war es wichtig die Marke von 21 USD zurückzuerobern. Zur Erinnerung: Dieses Level markiert die Nackenlinie der Bodenbildung seit 2014 und erfährt durch das 2008er-Hoch (21,24 USD) eine zusätzliche Bestätigung (siehe Chart). Aufgrund der Bedeutung dieser Schlüsselmarke wäre ein Jahresschlusskurs oberhalb von 21 USD aus Bullen-Sicht äußerst hilfreich. Das mit Blick auf die Historie attraktive relative Einstiegsniveau würde im Erfolgsfall auch charttechnisch untermauert, sodass Anlegerinnen und Anleger dann neue Silberengagements in Erwägung ziehen können.

Silber (Annually)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.