Wie sinnlos oder sinnvoll ist die Aktienrente? | Finanzminister Christian Lindner im Holo-Talk

Direkt zum Video auf YouTube

Es grenzt an ein Wunder: In Deutschland wird die Aktienrente eingeführt. Aber was genau steckt dahinter? Wo liegen die Chancen, und wo enttäuscht das Konzept? Darüber spreche ich beim großen Finale von »Chef & Koch« mit Bundesfinanzminister Christian Lindner. Die vielen guten Fragen aus der Community bekommen in diesem Interview besonders viel Platz! Ich sage an dieser Stelle vielen Dank! Es war eine große Freude dieses innovative Format für Euch produzieren zu dürfen.



00:00 - Intro | Begrüßung

00:55 - Wie hat Sie das Jahr geprägt?

01:49 - Haushalt 2023: Umgang mit Größenordnungen

04:04 - Einführung der gesetzlichen Aktienrente?

05:22 - Das schwedische Modell

07:30 - Wer legt das Geld an?

08:18 - Welche Strategie wird verfolgt?

09:23 - Auf Schuldenbasis finanziert - Warum?

10:27 - Staatsbeteiligungen an Telekom & Commerzbank?

11:30 - Deutsche Unternehmen bevorzugt?

12:42 - Schutz vor Crash?

14:28 - Steuerfreiheit bei Veräußerungsgewinnen?

18:10 - Bleibt der Sparer-Pauschbetrag bei 1000€?

20:10 - Behandlung bei Verlusttöpfen für Privatanleger

21:58 - Schlusswort

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreet *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung