EQS-Adhoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA: Angestrebte Dividendenzahlungen

EQS-Ad-hoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

DWS Group GmbH & Co. KGaA: Angestrebte Dividendenzahlungen



06.12.2022 / 18:56 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Geschäftsführung der DWS Group hat beschlossen, ab dem Jahr 2025 eine Dividenden-Auszahlungsquote von ca. 65% sowie im Jahr 2024 die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von bis zu EUR 1,0 Mrd. vorbehaltlich der Kapitalbindung für organische und anorganische Wachstumsinitiativen vorzuschlagen.



Kontakt:

Sebastian Krämer-Bach

Global Head of Communications & Marketing



DWS Group GmbH & Co. KGaA

Mainzer Landstr. 11-17

60329 Frankfurt

Germany



+49 69 910 43330

sebastian.kraemer-bach@dws.com 06.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com