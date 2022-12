EQS-News: USU-Kunde Nespresso erhält Knowledge Award für herausragende Kundenservices

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU-Kunde Nespresso erhält Knowledge Award für herausragende Kundenservices



06.12.2022 / 08:46 CET/CEST

Möglingen, 6. Dezember 2022. Der Knowledge Award 2022 für den intelligenten und erfolgreichen Einsatz von Wissensmanagement-Technologien im Service geht dieses Jahr an Nespresso. Der Spezialist rund um „Kaffee-Genuss“ gewann mit der erfolgreichen Umsetzung seines strategischen Konzepts zur intelligenten Nutzung aktiver Technologien für die wissensintensive Kundenkommunikation den von USU zum 8. Mal verliehenen Preis. „Es ist eine besondere Kunst, Wissen so anzubieten, dass es stets die Praxisbedürfnisse erfüllt. Ich gratuliere unserem diesjährigen Gewinner-Unternehmen. Denn Nespresso hat das Service-Wissen und die Abläufe konsequent entsprechend der Nutzung dieses Wissens aufgebaut. Und damit den Wissenstransfer zu Kunden außergewöhnlich erfolgreich umgesetzt“, begründet USU-Geschäftsführer Sven Kolb die Entscheidung zugunsten von Nespresso. In den letzten Jahren hat Nespresso die Art und Weise, wie Wissen neu entwickelt und verarbeitet wird, sukzessive optimiert – und dabei viele Möglichkeiten genutzt, welche die Lösung USU Knowledge Management bietet. Ein entscheidendes Element dabei ist die Benutzer-Oberfläche: Sie strukturiert das Wissen genauso, wie es die Agenten brauchen. Egal, ob es um eine Fehlerdiagnose, um eine Nachbestellung, um Ersatzteile oder um eine Empfehlung geht - all das greift die Struktur der Oberfläche direkt auf, so dass sich auch neue Service-Agents sofort zurechtfinden. Für diese Strukturierung setzt Nespresso viele Technologien ein, zum Beispiel klappbare Bereiche, bedingte Dokumente, geführte Dialoge, Dokumenteninfo-Objekte, Fragebögen etc. Aber der Wissenstransfer geht auch in die andere Richtung – denn über intelligente Feedback- und Task-Funktionen werden Wissensdokumente durch die Redaktion innerhalb von 48 Stunden aktualisiert bzw. neu erstellt. Und – nicht zuletzt – macht der Nespresso-Chatbot das „aktive“ Service-Wissen noch aktiver. „Wir wollen den besten Kaffee liefern, und dafür braucht es exzellenten Service. Wir hatten bereits einen guten Service, aber exzellent ist er dank USU geworden“, bestätigt Patrizia Ledermann-Gerosa, Enterprise Support Specialist bei Nespresso Deutschland. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. Über USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



