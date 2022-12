BMW - Gefährliche Konstellation

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 85,190 € (XETRA)

Aus technischer Sicht besteht bei der Aktie von BMW immer noch die Gefahr, dass der Anstieg sei Ende September den dritten und letzten Teil einer größeren Erholungsformation seit März darstellt. Die Gefahr liegt darin, dass im Anschluss an die laufende Erholung der übergeordnete Abwärtstrend wieder reaktiviert werden könnte.

Dies als Einstieg in eine charttechnische Ausgangssituation, in der zwar der Widerstand bei 84,47 EUR überwunden wurde, damit gleichzeitig aber die Dynamik der Vorwochen verloren ging. Sollte die Aktie von BMW die Chance auf eine Trendfortsetzung mit einem Ausbruch über 86,71 EUR und weiteren Kurssprüngen bis 89,42 und kurzfristig 91,00 EUR also nicht nutzen, käme es zu einer deutliche Korrektur.

Unter 84,47 EUR steigen die Chancen der Bären

Das erste temporär bärische Signal wäre mit einem Unterschreiten von 84,47 EUR aktiviert. Allerdings könnte die Aktie von der Aufwärtstrendlinie bei derzeit rund 82,00 EUR aus wieder nach Norden abdrehen. Unterhalb von 81,36 EUR käme es dagegen zu einer Beschleunigung der Korrektur, die zügig unter 79,62 bis 76,69 EUR führen dürfte. Dort hätten die Bullen noch einmal die Gelegenheit, den ursprünglichen Aufwärtstrend zu reaktivieren und so eine neue Baisse zu verhindern. Unter der Marke wäre dagegen mit einem Einbruch auf rund 73,00 EUR zu rechnen.

BMW Chartanalyse (Tageschart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen: Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfahren Sie hier.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)