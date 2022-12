EQS-News: Solutiance AG: Jahresziele bei Auftragseingang und Neukunden übertroffen – Umstellung auf Namensaktien im Handel umgesetzt

EQS-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Zwischenbericht

Solutiance AG: Jahresziele bei Auftragseingang und Neukunden übertroffen – Umstellung auf Namensaktien im Handel umgesetzt



08.12.2022 / 14:25 CET/CEST

Bisher 4.339 TEUR Auftragseingang in 2022

30 Neukunden in 2022

Bestandsausbau im Dachmanagement für internationale Asset Manager

Deutsche Wohnen mit Folgeaufträgen für Betreiberpflichten-Controlling

Umstellung auf „Remote-Work“-Strategie schreitet voran

Neue ISIN durch Umstellung auf Namensaktien Die Solutiance AG (ISIN DE000A32VN59), Smartsourcing-Anbieter für den Betrieb von Immobilien, wächst auch in Q4 dynamisch weiter. Mit nunmehr 30 gewonnenen Neukunden in 2022 wurde das gesetzte Jahresziel von 24 Neukunden bereits deutlich überschritten. Darüber hinaus gelingt es dem Unternehmen, auch innerhalb der Bestände der bestehenden Kunden weiter zu wachsen. So hat Solutiance inzwischen das Dachmanagement für fast alle Gebäude in den Deutschland-Portfolios der FLE GmbH (Unternehmen der LFPI-Gruppe, Paris) und der deutschen Tochtergesellschaft eines im FTSE 250 gelisteten britischen Asset Managers übernommen. Auch die Deutsche Wohnen baut die Zusammenarbeit im Bereich Betreiberpflichten-Controlling für Pflegeheime weiter aus. Dazu Dr. Malte Maurer, Managing Director für den Geschäftsbereich Pflege und betreutes Wohnen: „Die Einhaltung von Wartungs- und Prüfzyklen technischer Anlagen ist bei Pflegeheimen natürlich besonders wertbildend. Als Eigentümer stehen wir gemeinsam mit unseren Betreibern in der Pflicht. Durch das Smartsourcing von Solutiance haben wir immer einen Überblick über unsere Pflichten und Termine. So haben wir mehr Zeit für echte Wertschöpfung.“ Mit einem Auftragseingang von bisher 4.339 TEUR wurde das Ergebnis des gesamten Vorjahres (2.767 TEUR) bereits um 57% überschritten. Auch der gesetzte Zielwert von 3.600 TEUR für das Jahr 2022 wurde damit bereits übertroffen. Der Vorstand geht davon aus, in den verbleibenden Wochen bis zum Jahresende noch weitere Aufträge, insbesondere von Bestandskunden, gewinnen zu können. Parallel zu den Vertriebserfolgen setzt das Unternehmen seine „Remote-Work“-Strategie konsequent fort. Dazu CEO Jonas Enderlein: „Durch den hohen Digitalisierungsgrad unseres Plattformgeschäftsmodells fällt es uns leicht, unseren Mitarbeitern Remote Work anzubieten - ihnen also die Möglichkeit zu geben, von praktisch überall in der Welt zu arbeiten. So können wir auch Mitarbeiter aus ganz Deutschland gewinnen, was gerade in der aktuellen Arbeitsmarktsituation natürlich ein klarer Vorteil ist. Darüber hinaus steigert die örtliche und zeitliche Flexibilität auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber. Positiver Nebeneffekt dieser Transformation ist auch der Abbau des verbliebenen Standorts in Potsdam und die damit verbundenen Einsparungen.“ Am heutigen 8. Dezember erfolgte die Umstellung auf Namensaktien unter der neuen ISIN DE000A32VN59 im Handel an den bisherigen Börsen.

