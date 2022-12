Netflix und Walt Disney: Voll im Trend!

Netflix (WKN: 552484) und Walt Disney (WKN: 855686) besitzen mit dem Streaming einen guten Trend. Allerdings bauen sie das Geschäftsmodell weiter aus und definieren es in gewisser Weise neu. Werbung dürfte eine neue Ära innerhalb dieses Marktes bedeuten.

Allerdings zeigen jüngste Daten offenbar, dass Netflix und Walt Disney im Streaming-Bereich einen Trend begehen, der sich durchsetzt. Werbung ist gekommen, um zu bleiben, zumindest für eine Studie, die wir gleich zitieren wollen.

Netflix und Walt Disney: Werbung wird Trend!

Wie die Unternehmensberater von Deloitte herausgefunden haben, dürfte Werbung im Streaming-Markt ein tragfähiges Modell sein. Ihrer Ansicht nach werden bis Ende des Jahres 2024 rund die Hälfte der Content-Anbieter innerhalb dieses Bereichs einen sogenannten FAST-Channel einführen. Die Buchstabenkombination steht demnach für Free Ad-Supported Streaming Television. Oder, übersetzt, ein kostenloses, werbefinanziertes Angebot.

Walt Disney und Netflix gehen somit in die richtige Richtung. Allerdings könnte die Studie von Deloitte sogar noch zeigen, dass sich der Markt stärker in die Werberichtung entwickelt. Möglicherweise ist es in Zukunft sogar usus, dass die Streaming-Anbieter ein kostenloses Angebot entwickeln und anbieten.

Wir könnten damit sagen, dass Netflix und Walt Disney auf dem richtigen Weg sind, jedoch ist die zweifelsfrei wichtigere Frage, ob sich der Markt in eine vorteilhafte Richtung entwickelt. Scheinbar ist der Streaming-Markt einer, in dem mehr und mehr Verbraucher weniger Geld und mehr kostengünstige Angebote favorisieren. Das könnte ein Indikator dafür sein, dass mit den kostenpflichtigen und Vollbezahl-Modellen tendenziell ein Auslaufmodell vorhanden ist.

Das sollten Investoren im Auge behalten

Der Streaming-Markt ist derzeit dabei, sich zu verändern. Walt Disney und Netflix sind in Teilen im Zentrum dieser Veränderung und prägen sie sogar mit. Foolishe Investoren müssen primär darauf achten, ob die Veränderungen gut sind oder der Wettbewerb den Markt verhärtet.

Wenn meine Interpretation der Studienergebnisse von Deloitte richtig ist, könnte das ein Indikator für eine nicht ganz förderliche Entwicklung sein. Zumindest wenn Akteure wie Netflix und Walt Disney keine guten Möglichkeiten identifizieren, um die möglichen Umsatzeinbußen daraus zu kompensieren.

Fürs Erste sollten Investoren darauf achten, ob die Einführung eines teilweise werbefinanzierten Angebots zu einem kannibalisierenden Effekt führt. Das wäre ein Hinweis darauf, dass an der These von Deloitte durchaus etwas dran ist.

Der Artikel Netflix und Walt Disney: Voll im Trend! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Netflix und Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Motley Fool Deutschland 2022