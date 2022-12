Trading-Chance Nasdaq 100: Zu viele Chancen vertan – kommen die Bären zurück?

Werbung

Der Nasdaq 100 mit seinen Technologie-Schwergewichten zeigt im vierten Quartal eine dramatische Underperfomance zu den „Old Economy“-Aktien. Der Dow Jones stieg massiv und nähert sich sogar seinem Rekordhoch, während der Nasdaq 100 keine fünf Prozent von seinem Jahres-Verlaufstief entfernt notiert. Das bullische Lager hatte mehrfach die Gelegenheit, den Spieß umzudrehen … und die Chance jedes Mal liegen lassen. Einmal zu oft? Eine Trading-Chance Short.

Am 14.11. hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf den Nasdaq 100 vorgestellt. Den zu verkaufen und auf die Short-Seite zurück zu wechseln, wäre jetzt beim Blick auf die Gesamtsituation einerseits und auf das Chartbild des Nasdaq 100 andererseits eine Überlegung wert.

Die Schere zwischen Nasdaq und Dow Jones bleibt weiter offen

Immer mehr Investoren wird nach den zahlreichen Aussagen von US-Notenbankern klar, dass zwar die Inflation ihr Hoch mittlerweile gesehen haben könnte, die Teuerung aber noch längere Zeit über dem akzeptablen Level verharren dürfte. Genug, um die Zinsmaßnahmen der US-Notenbank fortzusetzen, was auf den Konsum drücken und mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eine Rezession auslösen wird. Diese wird konsumnahe Unternehmen, die entweder unmittelbar am Konsum hängen oder stark von Werbeeinahmen abhängen, spürbar treffen. Dass Aktien wie Apple, Alphabet, Meta, Netflix oder Amazon daher jetzt noch kein solides Fundament für eine nachhaltige Aufwärtswende haben, wird von einer zunehmenden Zahl an Akteuren also nicht zu Unrecht unterstellt.

Trotzdem hätten diese Aktien und mit ihnen der Nasdaq 100 eine kräftige Gegenbewegung nach oben zeigen können und eigentlich sogar müssen. Denn es hat sich eine derart große Schere zwischen den Aktien klassischer Branchen, wie sie im Dow Jones stark vertreten sind, und den Technologietiteln gebildet, dass Erstere längst überbewertet, Letztere in diesem problematischen Umfeld fast schon unterbewertet sind. Aber genau das passiert nicht. Und mit jedem Tag, an dem der Nasdaq 100 derart schwach bleibt, steigt die Chance auf einen neuen Abwärtsimpuls.

Das Doppeltief hat nicht gezündet – jetzt droht ein Doppeltopp

Wie hartnäckig die Verweigerungshaltung der Trader in Sachen Nasdaq 100 Long ist, sieht man gut am Chartbild. Mitte November hatte der Index ein Doppeltief vollendet. Eine perfekte Basis für einen Anlauf an und über die übergeordnete Abwärtstrendlinie. Doch statt durchzustarten, „verhungerte“ die Bewegung noch deutlich unterhalb der Trendlinie und der über ihr als zweite, ebenso markante Hürde verlaufenden 200-Tage-Linie. Damit nicht genug:

Quelle: marketmaker pp4

Der Versuch, sich aus dieser Lethargie mit einem kräftigen Schub nach oben zu lösen, scheiterte vergangene Woche. Die Rallye, die zum Monatsultimo des Novembers als Reaktion auf die jüngste Rede des US-Notenbankchefs an diesem Abend des 30.11. zustande kam, wurde mittlerweile widerstandslos abverkauft. Jetzt würde ein schwacher Tag reichen, um das dadurch entstandene Doppeltopp zu vollenden und den Nasdaq 100 wieder zu Boden zu schicken. Käme es so, wäre ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 10.441 Punkten keine Überraschung, vor allem natürlich, wenn auch der Dow Jones nach unten drehen und den Nasdaq-Bären dadurch eine Art Geleitschutz liefern würde.

Der Nasdaq 100 ist hochvolatil, daher: moderater Hebel!

Wir stellen Ihnen für einen Short-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 14.390,96 Punkten, woraus sich momentan ein Hebel von 4,0 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 12.480 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,05 einem Kurs von 18,10 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet HG28CH.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.240 Punkte, 12.491 Punkte, 13.721 Punkte

Unterstützungen: 11.037 Punkte, 10.632 Punkte, 10.441 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN HG28CH ISIN DE000HG28CH9 Basispreis 14.390,96 Punkte K.O.-Schwelle 14.390,96 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 4,0 Stop Loss Zertifikat 18,10 Euro

