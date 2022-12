AKTIE IM FOKUS: Credit Suisse legen nach Kapitalerhöhung zu

ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien von Credit Suisse haben am Freitag im frühen Handel zugelegt. Zuletzt kletterten sie um 2,2 Prozent. Bereits am Vortag hatten die Titel um 3,2 Prozent zugelegt. Im zu Ende gehenden Jahr 2022 stehen die Titel allerdings noch über 60 Prozent im Minus. Das Allzeittief markierten sie bei 2,654 Franken am 1. Dezember.

Am Markt zeigte man sich erleichtert, dass die Kapitalerhöhung durch bestehende Aktionäre gut gelaufen ist. So wurden 98,2 Prozent der angebotenen neuen Aktien gezeichnet. Insgesamt nimmt die Großbank im Rahmen der Kapitalerhöhung wie geplant weitere 2,24 Milliarden Franken ein. Sie hat ihr Kapital so in zwei Schritten um rund 4 Milliarden aufgestockt.

Die ZKB wertete die Details zum abgeschlossenen Bezugsrechtsangebot als positiv. Auch dass die CS, in den vergangenen Wochen laut eigener Aussage bei der Umsetzung der strategischen Maßnahmen wichtige Fortschritte gemacht habe, goutierte der zuständige Analyst. "Dass die eingeleiteten Kostensenkungsinitiativen circa 80 Prozent des für 2023 angestrebten Ziels umfassen werden, werten wir positiv." Negativ blieben aber weiterhin die Umsetzungsrisiken bei der Restrukturierung sowie die Unklarheit bezüglich möglichen weiteren Abflüssen von Vermögensgeldern./ys/ra/AWP/mf/jha/