EQS-News: stock3 AG: Investition in KI Startup Sub Capitals aus München

Corporate News

stock3 AG: Investition in KI Startup Sub Capitals aus München stock3 AG fungiert als Partner im Bereich Vermarktung

Frühe Partizipation an zukunftsträchtiger Technologie

Sentimentanalyse der Sub Capitals KI basiert auf früher Zusammenarbeit München, 09.12.2022 – Die stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) hat sich mit einem kleinen sechsstelligen Betrag am Münchner Startup Sub Capitals GmbH beteiligt. Eingesetzt wurden hierfür Erträge aus dem Börsengang im März 2022. Sub Capitals ist ein Technologieanbieter für Künstliche Intelligenz (KI) im Anlagebereich. Das Startup arbeitet bereits mit institutionellen Kunden zusammen und hat im mehrmonatigen Testbetrieb schwierigen und volatilen Märkten getrotzt. Ein erstes eigenes Finanzprodukt für Retail-/Privatanlegende ist als börsengehandeltes KI-Zertifikat für nächstes Jahr geplant. Die Outperformance in diesem Jahr bis heute (YTD) gegenüber dem MSCI World beträgt über 20 %, die Rendite nach Kosten liegt im hohen einstelligen Prozentbereich. Die stock3 AG steht mit ihrem Vertrauen in die zukunftsträchtige Geschäftsidee nicht allein da. So sind unter den anderen Investoren neben branchenbekannten Business Angels auch das Neo Family Office Zeitgeist Group sowie die sino AG mit Ingo Hillen als Lead Investor einer ersten Kapitalrunde. Ingo Hillen war mit der sino AG bei Trade Republic erster Investor und anfänglich maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt. In dieser Konstellation konnten sowohl ein strategisches Netzwerk aufgebaut wie auch bereits über 1 Million Euro als Pre-Seed Kapital für den Aufbau des FinTechs Sub Capitals eingesammelt werden. Zukunftsweisende Technologien als Teil der stock3-DNA Die stock3 AG hat mit ihrer Gründung im Jahr 2000 und dem Zusammenspiel von Finanzinhalten und Technologie eine Vorreiterrolle im Bereich FinTech eingenommen. „Eine frühe Auseinandersetzung mit zukunftsweisenden Technologien ist schon immer ein Teil unserer DNA. Künstliche Intelligenz wird mehr und mehr Einfluss auf die Finanzmärkte nehmen“, kommentiert Robert Abend, Vorstand der stock3 AG das Investment. „Wir selbst wollen uns weiter auf den Ausbau unserer Plattform stock3.com konzentrieren. Deshalb ist es für uns effektiver, bei diesem Thema mit Experten zu kooperieren, als selbst zu viele eigene Ressourcen aufzuwenden. Auf die Zusammenarbeit mit Sub Capitals freuen wir uns daher ganz besonders.“ Partnerschaft ist mehr als eine finanzielle Beteiligung Bereits im Vorfeld des Investments arbeiteten stock3 und Sub Capitals zusammen. So diente eine Schnittstelle von stock3 für Nachrichtenquellen dem Aufbau erster KI-Systeme für die Sentimentanalyse – das Auslesen und Bewerten von Nachrichten. „Den engen Bezug zu stock3 habe ich privat schon sehr lange. Bereits in den 2010er Jahren nutzte ich GodmodeTrader und Guidants, wie die Portale damals hießen, für Tradinganalysen zum Aufbau erster Handelssysteme“, verrät Marius Siegert, CEO und Mitgründer von Sub Capitals, der seit kurzem auch selbst als Experte auf dem stock3 Terminal auftritt. „Heute nimmt mir hier KI die Arbeit zum Großteil ab, jedoch beginnt meine Morgenroutine immer noch auf dem stock3 Terminal.“ Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com Sub Capitals Franz Liebermann franz.liebermann@subcapitals.com

