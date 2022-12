Abbott Laboratories steigert die Dividende das 51. Jahr in Folge

Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, NYSE: ABT) wird seine Quartalsdividende um 8,5 Prozent auf nun 51 US-Cents je Aktie erhöhen. Zuvor wurden 47 US-Cents ausbezahlt. Dies ist die 51. jährliche Anhebung in ununterbrochener Folge.

Damit zahlt der Konzern aus Chicago im US-Bundesstaat Illinois die 396. Quartalsdividende in Folge seit dem Jahr 1924 an seine Investoren. Aktionäre erhalten die nächste Dividende am 15. Februar 2023 (Record day: 13. Januar 2023).

Abbott Laboratories gehört dem Standard & Poor´s 500 Dividend Aristocrats Index an. In diesem Index sind Unternehmen vertreten, die mindestens 25 Jahre in Folge ihre Dividende erhöhten. Der Konzern zahlt 2,04 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Aktionäre. Beim derzeitigen Börsenkurs von 107,51 US-Dollar entspricht dies einer Dividendenrendite von 1,90 Prozent (Stand: 9. Dezember 2022).

Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz 10,41 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 10,93 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Oktober berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,44 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,1 Mrd. US-Dollar). Der Konzern beschäftigt rund 113.000 Mitarbeiter.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 23,61 Prozent im Minus und die Marktkapitalisierung beträgt 187,45 Mrd. US-Dollar (Stand: 9. Dezember 2022).

Redaktion MyDividends.de