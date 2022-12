AMGEN - Sind das potenzielle Kaufkurse?

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 278,650 $ (Nasdaq)

Die Amgen-Aktie überwand am 07. November 2022 ihr bisheriges Allzeithoch bei 276,69 USD und kletterte einen Tag später auf das aktuelle Allzeithoch bei 296,67 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Konsolidierung. Zwischen 278,93 USD und 276,69 USD liegt ein wichtiger Unterstützungsbereich. Bei 274,84 USD liegt ein rechnerisches Ziel für diese Konsolidierung.

Die Aktie steht aber nach der Übernahme von Horizon Therapeutics unter Druck. Amgen wird 116,50 USD je Aktie bezahlen. Meine Kollege Bastian Galuschka hat diesen Deal in seinem Artikel „Megadeal im Biotech-Sektor! Amgen kauft Horizon Therapeutics!“ näher beleuchtet. Es deutet sich ein Rückfall unter den Unterstützungsbereich und das knapp darunter liegende Ziel an.

Erst einmal abwarten

Der heutige Rückfall, so er denn Bestand hat, deutet auf eine Ausdehnung der Konsolidierung hin. Diese könnte in den nächsten Tagen und Wochen zu weiteren Abgaben in Richtung 264,79 USD oder sogar 258,45 USD führen. Solange die Amgen-Aktie über dieser Marke notiert, besteht aber noch die Chance auf eine weitere Rally in Richtung 320-322 USD und damit an eine langfristige obere Pullbacklinie. Sollte die Aktie aber über 278,65 USD aus dem Handel gehen, könnte die Rally sogar sofort starten.

Sollte die Aktie aber stabil unter 258,45 USD abfallen, wäre das bullische Chartbild schwer beschädigt. In diesem Fall würden Abgaben gen 223,30 USD und damit der Abverkauf der Rally ab September 2002 drohen.

Fazit: Kurzfristig gilt es abzuwarten, wie die Amgen-Aktie auf den Deal reagiert. Dann kann man abschätzen, wo es gute Chancen auf eine weitere Rally gibt.

