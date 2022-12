DEUTSCHE POST - Pullback zieht sich hin

Deutsche Post AG - WKN: 555200 - ISIN: DE0005552004 - Kurs: 37,810 € (XETRA)

Die Aktie der Deutschen Post befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 61,38 EUR aus dem September 2021 in einer Abwärtsbewegung und fiel dabei auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab März 2020 zurück.

Ende September drehte die Aktie auf diesem Retracement nach oben und schoss an die EMAs 50 und 200 (Wochenbasis) bei aktuell 39,86 bzw. 39,96 EUR. Dieser Widerstandbereich erwies sich als zu hohe Hürde. Die Aktie prallte daran nach unten ab. Seitdem befindet sich der Wert in einer Konsolidierung, in der bisher kein großer Verkaufsdruck aufkam.

Wo bieten sich neue Chancen?

Die laufende Konsolidierung kann als Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2022 angesehen werden. Diese Konsolidierung kann bereits bei 36,46 EUR zu Ende gehen oder sich 35,23 EUR ausdehnen. In beiden Fällen bestünde anschließend die Chance auf einen Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch, der aktuell bei 48,27 EUR verläuft.

Sollte der Wert aber unter 33,44 EUR abfallen, dann müsste mit einem erneuten Test des Unterstützungsbereichs um 29,83 EUR oder sogar mit einem Rückfall gen 25,74 EUR gerechnet werden.

Fazit: Das Chartbild der Aktie der Deutschen Post macht auf Sicht von einigen Wochen einen bullischen Eindruck. Aber zum aktuellen Zeitpunkt sollte man mit neuen Longpositionen noch etwas abwarten. In einigen Tagen könnten sich aber gute Chancen ergeben.

Zusätzlich lesenswert:

DOW JONES - Haben die Bullen noch Chancen?

MICROSOFT - Das werden ganz wichtige Tage!

Halbleiter-Aktie vor Kurssprung?

Deutsche Post

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)