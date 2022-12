Direkt zum Video auf YouTube

Eine wichtige Woche hat begonnen. Am Dienstag steht die Notenbanksitzung der Bank of England an, am Mittwoch folgt die US-Notenbank Fed und am Donnerstag dann beendet die EZB den Zinserhöhungs-Reigen der Woche.

Entsprechend abwarten ist die Haltung der Händler aktuell. Positiv fällt Rheinmetall auf, die Aktie nimmt eine wichtige Hürde. Fresenius sieht sich mit einem Downgrade konfrontiert und Va-Q-Tec könnte von der Börse genommen werden. Die Aktie explodiert heute.

